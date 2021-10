Monopoli (Bari) - Rete di monitoraggio, campionamento e analisi emissioni odorigene 08/10/2021 Approvato lo schema di convenzione tra Regione, Arpa e Comune per l’implementazione



Implementare la rete per il monitoraggio integrato, il campionamento e l’analisi delle emissioni odorigene nel territorio comunale di Monopoli. Con questo obiettivo la Giunta Comunale di Monopoli (Delibera n. 190) nella seduta dell’8 ottobre 2021, ha approvato lo schema di convenzione tra Comune di Monopoli, Arpa Puglia e Regione Puglia.



L’esecutivo, su proposta del Sindaco di Monopoli Angelo Annese, ha condiviso le specifiche finalità del progetto di rete di monitoraggio integrato delle emissioni odorigene nel Comune di Monopoli e ha preso atto dei relativi risultati (in termini di attività, prodotti e intese) sinora acquisiti e conseguiti in coerenza con gli indirizzi e le azioni già promosse dall’Amministrazione Comunale.



Tale rete di monitoraggio in continuo, di proprietà della Regione Puglia, integrerà sul territorio comunale quella dei gestori degli stabilimenti industriali coinvolti nel progetto.



Entro un mese dalla stipula della Convenzione la Regione Puglia corrisponderà ad Arpa Puglia € 73.200,00 per l’acquisto di 3 campionatori olfattometrici e 3 centraline meteo da installare ai recettori sensibili e a favorire le verifiche sulle modalità e tempi di esecuzione delle attività previste; il Comune di Monopoli, invece, corrisponderà ad Arpa Puglia € 44.652,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività di supporto tecnico-scientifico, per le analisi e per le elaborazioni dati effettuate dall’Agenzia.



L’Arpa Puglia dovrà elaborare le segnalazioni di molestia olfattiva raccolte dall’applicazione SegnalApp-Odori del Comune di Monopoli, provvedere alla gestione ed alla manutenzione dei campionatori olfattometrici e delle centraline meteo, alla gestione e all’analisi giornaliera dei dati registrati in continuo dagli strumenti, alla redazione di report trimestrali e all’analisi dei campioni olfattometrici prelevati a valle dell’attivazione del campionatore sia ai recettori sia al confine degli impianti monitorati. Inoltre, dovrà condurre una campagna di monitoraggio olfattometrico della durata minima di 6 mesi nell’area industriale di Monopoli (già avviata a metà giugno 2021 con un campionatore dell’Agenzia).



La Convenzione avrà durata di 2 anni e consentirà di coinvolgere, in un’area vasta, i progetti privati e di effettuare un campionamento delle molestie olfattive in area ambiente.