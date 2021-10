XXVII edizione di “Chiese Aperte" nelle Marche, Sicilia, Campania, Puglia, Lazio e Basilicata 09/10/2021 Con il Patrocinio dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali ecclesiastici della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana



Da oggi in tutta Italia la XXVII edizione di “Chiese Aperte” evento nazionale ideato e organizzato da Archeoclub d’Italia.



SABATO 9 OTTOBRE – DOMENICA 10 OTTOBRE – LUNEDI’ 11 OTTOBRE!



Nelle Marche una chiesa sopra ad un edificio romano dedicato al dio fluviale Portuno.



In Sicilia, a Messina per la prima volta dopo il restauro pale del tardo ‘500!



In Campania ad Atripalda chiesa danneggiata dal terremoto del 1980!



In Puglia nella chiesa di San Pietro “Tra conchiglie e fiori alla scoperta di un gioiello barocco nel Centro antico di Molfetta”.



Nel Lazio – per la prima volta presentazione affreschi della Cattedrale di S. Cesareo a Terracina, DOMANI – SABATO 9 OTTOBRE – ORE 9 e 45!



Con Archeoclub d’Italia le chiese immerse nel patrimonio archeologico italiano tra pale ed affreschi restaurati di recente e che si vedranno per la prima volta!



Da Sabato 9 Ottobre a Lunedì 11 Ottobre.



“Al via da oggi, Sabato 9 a Lunedì 11 Ottobre, l’evento “Chiese Aperte” ideato e organizzato da Archeoclub d’Italia con eventi su tutto il territorio nazionale, con il Patrocinio dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Daremo la possibilità al pubblico e alla stampa di vedere opere davvero importanti che sono state restaurate durante il Covid. Ad esempio a Messina due importanti pale del tardo ‘500 presso la Chiesa della Madonna della Mercede sono state restaurate di recente e per la prima volta verranno mostrate al pubblico. Nel Lazio, nella Cattedrale di S.Cesareo a Terracina studi recenti su un’opera attribuita a Roberto D’Oderisio, seguace del Giotto, e le vedremo. Nelle Marche a Corinaldo entreremo nella Chiesa di Santa Maria in Portuno ora Madonna del Piano. E’ una chiesa che è stata edificata sopra un edificio di epoca romana dedicato al dio fluviale Portuno si trova lungo il fiume Cesano. In Campania, ad Atripalda vedremo la chiesa di San Nicola da Tolentino ad Atripalda, conosciuta anche come “oratorio”, danneggiata dal terremoto del 1980, poi recuperata. A Jesi apertura della chiesa di San Marco e affreschi della Scuola Riminese! E ci sarà anche Dante Alighieri!! In Puglia c’è la chiesa DI SAN PIETRO Tra conchiglie e fiori andremo alla scoperta di un gioiello barocco nel Centro antico di Molfetta. Daremo la possibilità di entrare in chiese spesso chiuse ma con un grande patrimonio culturale o ancora in siti ecclesiastici che allo stesso tempo rappresentano anche una grande risorsa culturale, archeologica della nostra Italia. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le Diocesi, i Comuni e tutte le sedi locali e regionali di Archeoclub d’Italia. Insieme stiamo promuovendo questo Paese nella fase della sua ripartenza. Il 21 Ottobre Tour per la stampa ai Musei Capitolini di Roma, alla vigilia del cinquantesimo Congresso Nazionale di Archeoclub d’Italia del 22 Ottobre all’Università “La Sapienza” . Poi dal 28 al 30 di Ottobre Press Tour nei siti archeologici del casertano, in Campania con replica dal 14 al 16 Novembre ed ancora Press Tour a Positano per scoprire e conoscere un patrimonio archeologico sconosciuto!”. Lo ha dichiarato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia, alla vigilia di “Chiese Aperte” in tutta Italia.

Chiese Aperte anche in Basilicata, ad esempio a Rionero.



“Domenica 10 ottobre 2021 alle ore 10 nella chiesa Mater Misericordiae di Rionero in Vulture l’associazione ArcheoClub del Vulture presenta il concerto d’arpa “Le corde dell’anima”. Un evento davvero unico – ha affermato Rosario Santanastasio - che unisce patrimonio artistico a quello musicale. L’appuntamento è per le ore 20 presso la Chiesa Mater Misericordiae”.