http://rpu.gl/vVe35





EMILIANO ALL’EVENTO NAZIONALE ANMI E UNAA A MANDURIA “INGIUSTIZIA AMMINISTRATIVA”



Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è intervenuto nel pomeriggio all’evento “Ingiustizia amministrativa” a cura dell’Associazione nazionale magistrati amministrativi e dell’Unione nazionale avvocati amministrativi, in corso a Manduria nella Masseria Li Reni.



“Per noi la giustizia amministrativa - ha dichiarato Emiliano - è una compagna di lavoro quotidiana. Serve a dirimere tutte quelle controversie che rischiano di bloccare o rendere ingiusta l’attività della pubblica amministrazione. Quindi siamo interessatissimi a far si che il sistema della giustizia amministrativa, senza fermare l’efficienza e la velocità della pubblica amministrazione, ci consenta di fare in modo che i diritti delle persone siano sempre rispettati.



Il diritto alla salute, innanzitutto, quello all’ambiente, quello alla formazione, all’istruzione, il diritto alla parità tra uomo e donna: sono tantissime le questioni dove i Tar intervengono e riconducono le fattispecie a giustizia, equità e soprattutto al rispetto della Carta costituzionale”.