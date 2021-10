Giro Italia Ciclocross, l’abbraccio di Osoppo regala le prime maglie rosa, in un clima di festa. Mandi, Friûl 11/10/2021 Va in archivio la due giorni firmata Jam’s Bike Team Buja e ASD Romano Scotti in ricordo di Jonathan Tabotta all’insegna dell’accoglienza e dell’agonismo. Oltre 820 al via e importante ricaduta sul terzo settore della Comunità Collinare del Friuli.



OSOPPO – Si scrive Osoppo, si legge Gemona, San Daniele, Buja. Si scrive Jam’s Bike Team, si legge passione, amicizia, dedizione, squadra. L’apertura del 13° Giro d’Italia Ciclocross al Parco del Rivellino era già, sulla carta, un successo annunciato, perché quando si ha la fortuna di incontrare gente preparata competente e disponibile, la sinergia si fa sempre più stretta. È la grande famiglia del ciclocross, che si ritrova ogni anno e che ha nella Jam’s Bike uno dei suoi esponenti più cari a tutto lo staff dell’ASD Romano Scotti.



Tre anni di fila al Parco del Rivellino, tre scenari mai uguali. Quest’anno ad abbassare le temperature sotto le medie stagionali ci ha pensato il vento, una presenza da tenere in conto quando si pedala da queste parti e che oggi ha dato particolare filo da torcere ai corridori che hanno sì trovato un terreno asciutto (quando mai prima si era vista sollevarsi la polvere nei dintorni di Buja) a hanno dovuto lottare non poco nei lunghi tratti con vento contrario o trasversale. È la bellezza del ciclocross, la sua imprevedibile capacità di offrire spettacolo puro in ogni condizione.