50 TOP ITALY LUXURY: Terzo posto per Borgo Egnazia (Savelletri di Fasano, Brindisi) e lo chef Domingo Schingaro 11/10/2021 50 TOP ITALY LUXURY: ANTONINO CANNAVACCIUOLO SUL PODIO PIU’ ALTO CON IL RELAIS & CHATEAUX VILLA CRESPI

SECONDO POSTO PER IL GRAND HOTEL A VILLA FELTRINELLI. TERZO BORGO EGNAZIA.



La Campania leader nel ranking delle regioni, con ben 15 strutture nelle prime 50. Seguono Sicilia (7), Toscana (6), Lombardia e Lazio (5).



50 Top Italy Luxury presenta il meglio dell’Italia: Hotel, Relais, Residenze di Charme, che al proprio interno abbiano anche un ristorante di alto livello e un servizio food&beverage di standard elevato.



Trionfa al primo posto in classifica Antonino Cannavacciuolo con il suo il Relais & Chateaux Villa Crespi (Orta San Giulio, Novara) che ospita l’omonimo ristorante. Sul secondo gradino del podio il Grand Hotel a Villa Feltrinelli (Gargnano, Brescia), che vede al suo interno il ristorante Villa Feltrinelli di Stefano Baiocco. Terzo posto per Borgo Egnazia (Savelletri di Fasano, Brindisi), che accoglie il ristorante Due Camini diretto dallo chef Domingo Schingaro. Un terzetto di qualità assoluta, come straordinarie risultano tutte le strutture presenti tra le 50 in classifica.



La classifica, svelata in diretta streaming domenica 10 ottobre sulle pagine social di 50 Top, a livello regionale vede la Campania staccare la concorrenza con ben 15 strutture nel ranking. Seguita da Sicilia (7), Toscana (6), Lombardia e Lazio (5), Trentino-Alto Adige (2), Veneto (2), e quindi con 1 struttura Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria e Basilicata.



Tutte le strutture sono inserite nell’app 50 Top Table, dotata di intelligenza artificiale per trovare e raggiungere facilmente i migliori indirizzi d’Italia e del Mondo presenti nelle guide di 50 Top.



“Recenti studi offrono la conferma di come e quanto il segmento lusso sia in crescita – spiegano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, direttori della guida – e questo vale ancor di più per il settore alberghiero, dove esiste un pubblico assai attento a quei particolari che fanno la differenza nel mondo dell’hospitality top level. Il tutto senza dimenticare che il 62% dei turisti stranieri mette l’enogastronomia al primo posto tra i motivi per visitare l’Italia (Fonte Enit). Abbiamo unito i vari dati raccolti ed è nata così 50 Top Italy Luxury”.



Il meglio, per quanto concerne l’ambito dell’ospitalità di lusso, con una graduatoria stilata seguendo i parametri e lo stile che contraddistinguono sin dagli esordi le iniziative 50 Top: cucina in grado di soddisfare anche il palato del gourmet più esigente, servizio in sala, livello della colazione, bellezza della struttura, grado dell’accoglienza, personale adibito alla cura della clientela; e, ancora, elementi extra come aperitivi, room service, possibilità di usufruire di aree dedicate a wellness e beauty. Tutti fattori passati al vaglio da un panel di alto profilo, costituito da esperti enogastronomi con una particolare sensibilità verso il mondo del lusso. Agli elementi che costituiscono la squadra di giudici è stato chiesto il vincolo di riservatezza e anonimato, oltre al pagamento del conto, altro dogma del gruppo Top 50. Al termine del primo giro di visite si è proceduto a un nuovo sondaggio che ha fornito la classifica definitiva e che ha visto assegnati i premi speciali, anche questi molto attesi.



Ecco gli Special Award di 50 Top Italy Luxury:

Miglior General Manager 2022 - Mulino Caputo Award

Stefania Siani - Villa Crespi, Relais & Chateaux Villa Crespi (Orta San Giulio – Novara)

Migliore Carta dei Vini 2022 - Prosecco DOC Award

Villa Feltrinelli, Grand Hotel a Villa Feltrinelli (Gargnano – Brescia)

Innovazione e Sostenibilità 2022 - Pastificio dei Campi Award

Due Camini, Borgo Egnazia (Savelletri di Fasano – Brindisi)

Migliore Prima Colazione 2022 - Latteria Sorrentina Award

Imago, Hotel Hassler Roma (Roma)

Best Brunch 2022 - Pastificio dei Campi Award

Francescana at Maria Luigia, Casa Maria Luigia (Modena)

Miglior Servizio del Caffè 2022 - Caffè Borbone Award

Casa Vissani, Casa Vissani (Baschi – Terni)

Migliore Accoglienza 2022 - Mulino Caputo Award

Ristorante Belvedere, Caruso - A Belmond Hotel (Ravello – Salerno)

Best Design 2022 - D’Amico Award

Li Galli Restaurant, Villa Franca Positano (Positano – Salerno)



“Quello di 50 Top Italy Luxury è un progetto figlio di una serie di attente valutazioni – hanno concluso i direttori della guida – e proiettato sull’immediato futuro. Negli ultimi anni il mercato del lusso è risultato uno dei pochi in costante crescita con cifre sbalorditive, secondo i dati del Worldwide Market Monitor, organo di monitoraggio della Bain & Company. E’ evidente che la pandemia ha segnato una brusca interruzione di questa ascesa, ma basta leggere il recente sondaggio di Deloitte, secondo il quale il 70% dei fondi di investimento globale sta valutando di puntare le loro fiches su questo segmento, per comprendere quanto roseo si prospetti l’orizzonte per il luxury. E L’Italia è certamente una delle mete più ambite. La nostra guida vuole essere un utile strumento per chi vuole concedersi il meglio in termini di ospitalità, accoglienza, bellezza e qualità della ristorazione e dei servizi”.



Partner dell’iniziativa:

Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, D’Amico, Pastificio dei Campi, Mulino Caputo, Latteria Sorrentina, Caffè Borbone, S.Pellegrino & Acqua Panna.



Di seguito la classifica completa di 50 Top Italy Luxury 2022:

1 Relais & Chateaux Villa Crespi, Villa Crespi - Orta San Giulio (NO)

2 Grand Hotel a Villa Feltrinelli, Villa Feltrinelli - Gargnano (BS)

3 Borgo Egnazia, Due Camini - Savelletri di Fasano (BR)

4 Rosa Alpina, St. Hubertus - San Cassiano in Badia (BZ)

5 Hotel Hassler Roma, Imàgo - Roma

6 La Dimora, Da Vittorio - Brusaporto (BG)

7 Mandarin Oriental Milan, Seta by Antonio Guida - Milano

8 Casa Maria Luigia, Francescana at Maria Luigia - Modena

9 Brunelleschi Hotel, Santa Elisabetta - Firenze

10 Grand Hotel Duchi D'Aosta, Harry's Piccolo - Trieste

11 Casa Vissani, Casa Vissani - Baschi (TR)

12 Palazzo Venart Luxury Hotel, Glam - Venezia

13 Grand Hotel Royal e Golf, Petit Royal - Courmayeur (AO)

14 Hotel Eden, La Terrazza - Roma

15 Aman Venice, Arva - Venezia

16 Grand Hotel Principe di Piemonte, Il Piccolo Principe - Viareggio (LU)

17 Il San Pietro di Positano , Zass - Positano (SA)

18 Four Seasons Hotel Firenze, Il Palagio - Firenze

19 Il San Corrado Di Noto, Principe di Belludia - Noto (SR)

20 Punta Tragara Hotel, Le Monzù - Capri (NA)

21 Hotel Il Pellicano, Il Pellicano - Porto Ercole (GR)

22 Grand Hotel Timeo - A Belmond Hotel, Otto Geleng - Taormina (ME)

23 Terra - The Magic Place, Terra - Sarentino (BZ)

24 Capri Palace Jumeirah, L'Olivo - Capri (NA)

25 Romeo Hotel, Il Comandante Restaurant - Napoli

26 Principe Forte dei Marmi, Lux Lucis - Forte dei Marmi (LU)

27 Therasia Resort Sea & Spa, Il Cappero - Lipari (ME)

28 Locanda Don Serafino Relais & Châteaux, Locanda Don Serafino - Ragusa

29 Regina Isabella Resort, Indaco - Lacco Ameno (NA)

30 The Ashbee Hotel, St. George Restaurant by Heinz Beck - Taormina (ME)

31 Hotel Signum, Signum - Malfa Salina (ME)

32 Caruso - A Belmond Hotel, Ristorante Belvedere - Ravello (SA)

33 L'Andana-Tenuta La Badiola, La Trattoria Enrico Bartolini-Castiglione della Pescaia (GR)

34 Palazzo Avino, Rossellinis - Ravello (SA)

35 Hotel Villa Cimbrone, Il Flauto di Pan - Ravello (SA)

36 Savoy Beach Hotel, Tre Olivi - Capaccio Paestum (SA)

37 Il Sereno Hotel, Berton Al Lago - Torno (CO)

38 Hotel Le Agavi, La Serra - Positano (SA)

39 San Barbato Resort Spa & Golf, Don Alfonso 1890 San Barbato - Lavello (PZ)

40 Antonello Colonna Resort & Spa, Antonello Colonna Labico - Labico (RM)

41 Villa Laetitia, Enoteca La Torre - Roma

42 Zash Country Boutique Hotel, Zash - Riposto (CT)

43 Laqua Countryside, Laqua Countryside - Vico Equense (NA)

44 Vilòn Luxury Hotel, Adelaide - Roma

45 Bianca Relais, Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino - Oggiono (LC)

46 Villa Franca Positano, Li Galli Restaurant - Positano (SA)

47 Hotel Santa Caterina, Ristorante Glicine - Amalfi (SA)

48 Grand Hotel Parker's, George Restaurant - Napoli

49 Monastero Santa Rosa Hotel & Spa, Il Refettorio - Conca dei Marini (SA)

50 Biafora Resort & Spa, Hyle - San Giovanni in Fiore (CS)