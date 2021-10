13 ottobre - 'I mendicanti nobili' del Teatro delle Bambole per IL PESO DELLA FARFALLA - Bari 13/10/2021 IL PESO DELLA FARFALLA

Mercoledì 13 ottobre, 19:00 - Prinz Zaum, Bari

I MENDICANTI NOBILI DEL TEATRO DELLE BAMBOLE

La satira lucida e disperata di Hagop Baronian

drammatizzata da Andrea Cramarossa e Federico Gobbi



Il Peso della Farfalla, festival diretto da Clarissa Veronico, prosegue con gli ultimi due appuntamenti che vedranno in scena il Teatro delle Bambole, mercoledì 13 da Prinz Zaum e Roberto Latini in programma mercoledì 27 ottobre a Santa Teresa dei Maschi.

Mercoledì 13 ottobre alle 19:00 il primo appuntamento de I mendicanti nobili del Teatro delle Bambole lettura drammatizzata la cui prima puntata è in programma dal vivo nella libreria Prinz Zaum (ingresso gratuito con obbligo di prenotazione), seguiranno la seconda e la terza puntata trasmesse su Radiomadonnellenberg (https://www.radiomadonnellenberg.it/).

I mendicanti nobili di Hagop Baronian: teatro in voce con Andrea Cramarossa e Federico Gobbi, approfondimenti critici di Kegham J. Boloyan (docente presso l'Università del Salento).

Il romanzo di Baronian è un affresco denso di satira, situazioni comiche e disperanti, lucida ironia su una società che assomiglia a quella di sempre. L'Armenia del XIX secolo è un paese affaticato dalla crisi economica. Un'umanità ormai faccendiera è disposta a false lusinghe, raggiri, piccole truffe per procurarsi da vivere mentre vecchi e nuovi signori sono disposti a pagare per soddisfare la loro vanità.

Il terzo capitolo della settima edizione de Il peso della farfalla è intitolato ‘Sulle molteplici soglie della vita’ e si chiuderà mercoledì 27 ottobre, ore 21, a Santa Teresa dei Maschi con Roberto Latini e il suo Venere e Adone.

Il Peso della Farfalla è sostenuto da Ministero per i Beni e le attività Culturali, Regione Puglia, Comune di Bari, Radiomadonnellenberg – progetto Urbis PON Metro 2014-2020.

