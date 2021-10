Appuntamenti settimanali a cura di PugliArte 13/10/2021 programma culturale del fine settimana. Qui i dettagli:



Venerdì 15 ore 18.00 appuntamento con l'Antica Kailia. Vi porteremo alla scoperta del Castello di Ceglie del Campo e della storia della "Madre di Bari". Scopriremo le radici storiche della nostra città, gli antichi resti romani (unicum per la terra di Bari) dove emerge la tecnica dell'opus e termineremo la nostra visita con la focaccia cegliese di uno dei panifici storici del quartiere. L'evento è organizzato da PugliArte e dall'Associazione Kailìa.



Visiteremo l'esterno dell'abbazia di Sant'Angelo e la necropoli peuceta

Costo: 15 euro (comprensivo di visita guidata, biglietto di ingresso ed APERITIVO SERALE)

Punto d'incontro: Via Caterina Fontana 2

GREEN PASS OBBLIGATORIO

NUMERI LIMITATI

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708





Sabato 16 ore 10.15 presentazione del NUOVO ITINERARIO - "Una cintura di Santità - I monasteri della città vecchia".

Partendo dalla chiesa di Santa Chiara (già Santa Maria degli Alemanni), scopriremo le storie e i destini dei più grandi monasteri medievali della città di Bari, termineremo il tour con il Monastero di San Nicola ai Greci assaporando insieme un trancio di focaccia barese.

Monastero di Santa Chiara; Monastero di San Francesco; Monastero di San Pietro alle Fosse; Monastero di Santa Scolastica; Monastero di San Nicola ai Greci.

Costo: 12 euro

Punto d'incontro: strada Santa Chiara c/o chiesa di Santa Chiara

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti





Sabato 16 ore 16.00 appuntamento con “Puglia Archeo – Trekking – La costa dei pastori – Costa Ripagnola”. Insieme percorreremo i sentieri lungo la costa di Polignano. Scopriremo luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Camminando scopriremo le grotte abitate sin dal Paleolitico, l'unicità delle calette, le macchie di ginepro, il lentisco, e ancora, i trulli punteggianti il paesaggio e tante altre meraviglie della natura che il magico e surreale luogo è in grado di offrire.

Costo: 10 euro

Punto d'incontro: Cala Fetente

______

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 2,5 ore. Distanza percorsa: circa 6 Km

• Livello escursionistico, facile, con passaggi sulla scogliera e su ciottolame.

• Incontro ore 15.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L'escursione si sviluppa su un percorso di circa 6 km, e si snoda principalmente sulla costa

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa

• Spray anti zanzare

• Torcia

______

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Possono partecipare i bambini con età superiore ai 10 anni

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il cognome, il numero di partecipanti e un contatto telefonico





Sabato 16 ore 17.00 appuntamento con “Bari Sotto la Città” . Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Partendo dalle perdute mura bizantine, esploreremo la periferia del borgo antico, con i quartieri ebraico e armeno. Osserveremo la sequenza archeologica della città, ben conservata nel succorpo della Cattedrale di S. Sabino e chiesa diruta di Santa Maria del Buonconsiglio

Costo: 10 euro + 3 euro di ingresso al succorpo

Santa Maria del Buonconsiglio con i resti dei mosaici pavimentali dell'IX - XI secolo

Succorpo della Cattedrale – domus romana – mosaico di Timoteo – chiesa bizantina

Punto d’incontro: Piazza Odegitria c/o Cattedrale

GREEN PASS OBBLIGATORIO



Come PRENOTARE: mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono





Sabato 16 ore 17.00 appuntamento con il percorso di "Bari tra streghe e leggende"

Accompagnati dall'attore Pasquale D'Attoma passeggeremo tra i vicoli di Bari vecchia scoprendo luoghi e racconti di streghe e personaggi della tradizione popolare barese.

Costo: 15 euro

Porta Nova

Colonna Infame

Cape du Turchie

Arco Vanese

Arco della Fattucchiera

Punto di incontro: Piazza del Ferrarese c/o absidi Vallisa

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o mandando un whatsapp al 3403394708





Domenica 17 ore 10.00 appuntamento con “Puglia Archeo trekking alla Foresta di Mercadante – Frà Diavolo”. Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo.

Costo: 10€

________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking su sentiero. Durata: circa 2.5 ore.

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 09.45 Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L'escursione si sviluppa su un percorso di circa 7 km, e si snoda principalmente su sentiero privo di dislivelli

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa

• Spray anti zanzare

________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico





Sabato 16 ore 16.15 appuntamento con l'itinerario “Bari e i suoi Teatri con 😮APERTURA SPECIALE DEL TEATRO PETRUZZELLI”. Attraverso l'analisi degli edifici, la storia della città fra ‘800 e ‘900. La nuova classe borghese emergente intende celebrare i fasti dell'età moderna anche attraverso una vita sociale che ostenta vitalità e interessi culturali. Vi parleremo dei teatri baresi e della loro meravigliosa storia

Costo: 10 euro (pagamento online https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...) + 5 euro (biglietto ingresso teatro)

Palazzo del Sedile e casa Piccinni, Teatro Piccinni (esterno) e statua, Teatro Margherita (esterno),Teatro Petruzzelli (esterno e interno)

Punto d'incontro: Teatro Petruzzelli



GREEN PASS OBBLIGATORIO - OBBLIGATORIO ANCHE TAMPONE PER GLI UNDER 12

📝Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708. POSTI LIMITATI (max 25 partecipanti)





Domenica 17 ore 16.30 appuntamento con "Walking nel cielo stellato: Dalla città allo scoglio, la città e l'eremita ". Partendo dal paese arroccato sulla scogliera passando per cappelle e conventi, arriveremo a contemplare le collezioni open air della fondazione Pino Pascali. Attraverso una antica strada rurale, cammineremo

dal tramonto alla notte più scura illuminata dalle costellazioni vi parleremo di storie antiche e mitologiche, il tutto godendo di uno scorcio unico su Polignano e la sua isola.

Costo: 10 euro

Punto d'incontro: Piazza Trinità c/o largo antistante la chiesa della trinità

_____________

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking o da ginnastica, zaino, pantaloni lunghi, maglietta a maniche corte, giacca antivento impermeabile, cappello, crema solare, repellente insetti, borraccia con 1,5 litro d’acqua, frutta o snack da trekking, macchina fotografica.

Durata: 2 ore

Lunghezza: 5 km

____________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI

Per questa escursione preferiamo che a partecipare siano minori dai 14 anni in su.

______________

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti



--





