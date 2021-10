Taranto - IN PUGLIA IL 13/10 OSCAR AGLI INNOVATORI DI NATURA 11/10/2021 Sarà allestito il Salone dell’Agricreatività al Castello Aragonese di Taranto



Arriva dai giovani nei campi la spinta alla ripresa e alla resilienza con i geni contadini che con lungimiranza ed estro anche nel 2021 hanno inventato prodotti e straordinarie innovazioni rigorosamente ‘Made in Puglia’, presentate dal vivo per la prima volta all’Oscar Green Puglia, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa arrivato alla quindicesima edizione che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l'agricoltura, con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e di quello delle Politiche Giovanili.



L’appuntamento con gli ‘Innovatori di Natura’ sarà mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 9,30, nello splendido scenario del Castello Aragonese di Taranto, dove saranno consegnati i premi agli ‘Innovatori di Natura’ durante la cerimonia di consegna degli OSCAR GREEN Puglia 2021.



Nell’ambito del ‘Salone dell’Agricreatività’ sarà presentata la prima indagine Coldiretti-Divulga sulla “Svolta green delle giovani imprese” che fotografa il profondo cambiamento nelle abitudini dei giovani con un focus dedicato allo storico ritorno alla terra che non avveniva dalla rivoluzione industriale, con l’identikit, gli interessi, le scelte patriottiche ed il giudizio dei giovani agricoltori pugliesi rispetto alle politiche agricole ed economiche messe in campo.



Insieme a Veronica Barbati e Benedetta Liberace, leader nazionale e regionale di Coldiretti Giovani Impresa, con i giovani agricoltori pugliesi si confronteranno Riccardo Fargione del coordinamento delle attività del Centro Studi Divulga, Stefano Leporati, segretario nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, l’Assessore all’agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, insieme al presidente e al direttore di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia e Pietro Piccioni.