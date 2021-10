Fa tappa a Mesagne, oggi 12 Ottobre alle 17, presso Lab Creation, Puglia Ti vorrei-Giovani Protagonisti. 12/10/2021 Una serie di incontri, che si stanno svolgendo in tutta la Puglia, volti a definire ed integrare le politiche Giovanili della Regione Puglia.

I giovani assoluti protagonisti di queste giornate, un'opportunità per loro di confrontarsi e far sentire la loro voce e le loro idee.

L'incontro mesagnese si terrà presso Lab Creation , che insieme all'Associazione Scintilla, ne ha curato l'organizzazione.

All'incontro saranno presenti il Sindaco della Città di Mesagne Toni Matarrelli, l'Assessore Regionale alle Politiche Giovanili Alessandro Delli Noci, il Consigliere Regionale Vizzino e il Delegato alle politiche Giovanili della Città di Mesagne Vincenzo Sicilia

Stefania Molfetta e Regina Cesta concordano nell'affermare che questa è un'occasione importante per i giovani ma anche per le associazioni mesagnesi, " insieme siamo più forti e possiamo meglio cogliere le opportunità che arriveranno dal PNRR".

Appuntamento alle 17, presso via Lucantonio Resta 15,muniti di green pass e chi volesse partecipare può iscriversi tramite Billetto, visitando la pagina Facebook di Lab Creation ,l'evento è gratuito