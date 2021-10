[PHOTOGALLERY] Ruvo di Puglia (Bari) - OSTELLO IN PIAZZETTA LE MONACHE: AFFIDATI I LAVORI 12/10/2021 Sono stati affidati i lavori per la trasformazione dell’immobile comunale tra via Ostieri e piazzetta Le Monache (ex ragioneria comunale) in Ostello Comunale.



Passa così alla fase esecutiva un progetto finanziato per un importo complessivo di oltre un milione di euro nell'ambito del programma RoutNet Interreg Grecia Italia 2014/2020, il cui disciplinare Comune e Regione hanno sottoscritto nel dicembre 2019.

Dopo aver completato la progettazione e le procedure per l’affidamento dell’appalto possono finalmente iniziare i lavori.