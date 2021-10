15 OTTOBRE “GIORNATA NAZIONALE DEI JAZZ CLUB”, IN PUGLIA CONCERTI A MOLA DI BARI 15/10/2021 VENERDÌ 15 OTTOBRE “GIORNATA NAZIONALE DEI JAZZ CLUB”

23 CITTÀ ITALIANE COINVOLTE

Per la Puglia eventi allo storico jazz club Dal Canonico di Mola



23 città italiane coinvolte, oltre 60 eventi programmati su tutto il territorio nazionale (concerti, masterclass, mostre, presentazioni di libri, laboratori e guide all'ascolto) e oltre 200 artisti impegnati.

Tutto questo e altro ancora sarà ITACLUB Jazz Festival, il primo festival diffuso che animerà i jazz club in tutta Italia e che avrà il suo culmine venerdì 15 ottobre in occasione della Giornata Nazionale dei Jazz Club.

Tutto il paese sarà percorso da una grande festa dedicata al jazz e agli irrinunciabili “presìdi” di questa meravigliosa musica.



A rappresentare la Puglia tra i 23 jazz club italiani che aderiscono a questa giornata lo storico jazz club “Dal Canonico” di Mola di Bari che da anni è punto di riferimento per appassionati, musicisti, professionisti del settore e semplici amatori.



Venerdì 15 OTTOBRE, per la “Giornata Nazionale Dei Jazz Club” il palco del Canonico ospiterà il



Forthyto Penultimate Beach,

"A Blue(s) Story about the Migration Flows".

Vito "Forthyto" Quaranta: chitarre e voce - Vince Abbracciante: fisarmonica - Giorgio Vendola: contrabbasso - Mimmo Campanale: batteria.



Il concerto: Forthyto Penultimate Beach, "A Blue(s) Story about the Migration Flows" è un lavoro che mette al centro uno dei temi fondamentali del nostro tempo: l'uomo come pellegrino inconsapevole alla ricerca costante di un equilibrio spirituale ed economico.

I flussi migratori, intesi come interscambio perpetuo ed eterno fra i popoli e le loro culture, le loro logiche, patrimonio di arricchimento del genere umano al quale inutilmente possiamo sottrarci ed ostacolare, una sorta di "esperimento naturale" verso un ideale raggiungimento di "uomo consapevole".



Ingresso libero con consumazione obbligatoria.

Inizio ore 21.00.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/



La Masseria Dal Canonico si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.









Il calendario completo degli eventi in tutta Italia e tutte le informazioni relative alle attività, compresi foto e video degli eventi si potranno trovare sui canali social dedicati in esclusiva a Itaclub, una sorta di filo rosso on-line che percorrerà l'Italia a ritmo di jazz.



Instagram: @itaclub_jazz_festival

Facebook: @ITAClub - Jazz Festival





CLUB PARTECIPANTI



- Anzola Jazz Club H. Gualdi (Anzola dell'Emilia) - Bar Borsa (Vicenza)

- Bravo Caffè (Bologna) - Cantina Bentivoglio (Bologna)

- Como Jazz Club (Como) - Cotton Jazz Club Ascoli (Ascoli)

- Count Basie Jazz Club (Genova) - Dai de jazz ... Club (Bertinoro)

- Dal Canonico (Mola di Bari) - Jazz Club Chiavari (Chiavari)

- Jazz Club Ferrara (Ferrara) - La Piazzetta Jazz Club (Recoaro Terme)

- Laurin Bar (Bolzano) - Le Cantine dell'Arena (Verona)

- Live Tones (Napoli) - Louisiana Jazz Club (Genova)

- Moody Jazz Cafè (Foggia) - Opificio Jazz Club (Novara)

- Ottantadue Music Club (Forlì) - Quattro Quarti (Rimini)

- Rimini Jazz Club (Rimini) - Smallet Jazz Club (Modena)

- Unisono Jazz Club (Feltre)





FRA GLI ARTISTI I PROTAGONISTI ...



Vince Abbracciante Marc Abrams Marcello Allulli Donato Aquaro

Massimo Barbiero Simona Bencini Mirko Boscolo Fabrizio Bosso

Maurizo Brunod Mimmo Campanale Dario Carnovale Roberto Cifarelli

Lorenzo Conte Michele Corcella Maria Pia De Vito Klaus Dickbauer

Alfonso Deidda Guido Festinese Danilo Gallo Umberto Germinale

Sandro Gibellini Rosario Giuliani Winfried Gruber Vanessa Haynes

Giulia Lorvich Marcello Molinari Roberto Monti Massimo Moriconi

Enrico Pieranunzi Michele Polga Antonella Ruggiero Roberto Taufic

Vito Quaranta Ergio Valente Stefano Zenni Gessica Zonta