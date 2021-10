14 ottobre - Poesia dal sud del mondo - Distilleria De Giorgi – San Cesario di Lecce 14/10/2021 14

Ottobre

giovedì

14 Ottobre - ore 20:30 - 22:00

Poesia dal sud del mondo

Distilleria De Giorgi – San Cesario di Lecce





Giovedì 14 ottobre alle ore 20,30 appuntamento con “Poesia dal sud del mondo” con Massimo Barilla, Simone Giorgino, Elizabeth Grech, Roberta Quarta, Hamado Tiemtore, Fabio Tolledi, Mauro Tre.



Una serata multilingue, un’altra tappa del percorso dedicato alla poesia dal sud del mondo iniziato da Astràgali Teatro, in collaborazione con Mana Chuma Teatro. Il sud, i Sud sono terra e terre di Poeti straordinari che meritano una grandissima attenzione e un pieno riconoscimento, a dispetto di un facile oblio.



Se si parla di fare poesia nel Sud, l’essere in questo Sud del mondo ha una sua presa sulla storia. L’azzardo sta nel considerare questi territori nelle loro reciproche influenze e contaminazioni con altri luoghi, altre storie. Ecco allora l’emergere della ricchezza delle trame e delle relazioni che hanno nutrito il lavoro di questi poeti al di là della comune connotazione geografica. Ecco uno sprazzo, una visione, una luce inedita che al sapere dei luoghi mesce il tempo esploso della parola poetica.



Nel 2021 Astràgali Teatro compie 40 anni. Per celebrare questa ricorrenza nasce “Teatri a sud“, progetto sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia – Custodiamo la cultura in Puglia 2021 – Soggetti FUS, che fino a dicembre (tra la sede di Astràgali e il Teatro Paisiello a Lecce e la Distilleria De Giorgi a San Cesario di Lecce) proporrà spettacoli, laboratori, concerti, seminari, una sezione per il teatro ragazzi e la quarta edizione del Premio Teatrale Marcello Primiceri, dedicato alla memoria del fondatore della compagnia, regista e giornalista, prematuramente scomparso nel 1987 in un incidente stradale.







Ingresso gratuito / prenotazione obbligatoria: whatsapp 389.2105991 –