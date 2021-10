CONTEST SILAC PER GLI ARTISTI PUGLIESI scadenza 10 dicembre 2021 13/10/2021 SILAC, marchio storico pugliese di latte fresco e specialità casearie, con la collaborazione di Bottega Degli Apocrifi e del Distretto Produttivo Puglia Creativa, lanciano un contest rivolto a illustratori e grafici pugliesi per la realizzazione di un’opera simbolo del territorio pugliese



Fino al 20 dicembre 2021 è possibile inviare le proposte a segreteria@pugliacreativa.it.



In un periodo storico in cui di bellezza abbiamo particolarmente bisogno e in un momento in cui il sostegno all’arte e agli artisti diventa un valore fondamentale per la ricostruzione del Paese, Parmalat con il proprio marchio SILAC, marchio storico pugliese della produzione e commercializzazione di latte fresco e specialità casearie, punta a stimolare la creatività di illustratori e grafici pugliesi invitandoli alla realizzazione di un’opera che diventi uno dei simboli del territorio pugliese. Per la diffusione, l’organizzazione e l’attuazione di questo progetto SILAC ha scelto di avvalersi della collaborazione del Distretto Puglia Creativa e della compagnia Bottega degli Apocrifi.



“Con questo progetto abbiamo voluto portare nelle case pugliesi oltre alla qualità dei nostri prodotti anche la creatività tipica del territorio. Ecco perché siamo felici di collaborare con il Distretto Puglia Creativa e la compagnia Bottega degli Apocrifi per un progetto fortemente legato al territorio pugliese” dichiara Giuliano Gherri, Direttore Marketing di Parmalat.



Agli artisti pugliesi è richiesto di creare un’illustrazione originale e inedita liberamente ispirata alla straordinaria bellezza della Puglia.



È possibile partecipare al progetto SILAC per gli artisti pugliesi Fino alle 23:59 del 20 Dicembre 2021,inviando le proposte a segreteria@pugliacreativa.it. Il vincitore riceverà un premio in denaro pari a € 3.000,00.



SILAC è un marchio storico pugliese, legato principalmente alla produzione e commercializzazione di latte fresco e specialità casearie. Nasce alla fine degli anni ‘50 da un gruppo di allevatori ed agricoltori di Manfredonia che decisero di unirsi per valorizzare il proprio lavoro, la propria terra ed i propri prodotti, realizzati secondo antiche ricette tramandate lungo i percorsi della transumanza. Tradizione e qualità della materia prima hanno reso Silac una delle marche più importanti del territorio pugliese. Nel luglio del 2017 Silac viene acquisita da Parmalat S.p.A. e diviene uno dei marchi gioiello locali del Gruppo.





Il regolamento del Contest e le modalità di partecipazione sono disponibili sui siti web dei promotori (www.silac.it; www.bottegadegliapocrifi.it; www.pugliacreativa.it). Per le informazioni è possibile rivolgersi alla seguente mail: segreteria@pugliacreativa.it