[PHOTOGALLERY] 21 ottobre - Per "BrindisiClassica" - Concerto del duo Marvulli/Debernardis a Brindisi 21/10/2021 Giovedì, 21 ottobre 2021, ore 19.00 - Auditorium IPSSS "F. L. Morvillo Falcone" - Brindisi I COLORI DELLA PUGLIA MICHELE MARVULLI pianoforte - ROCCO DEBERNARDIS - clarinetto Giovedì 21 ottobre alle ore 19.00 il grande M° Michele Marvulli, in duo con il noto clarinettista Rocco Debernardis, terrà a Brindisi il primo dei sei concerti della stagione concertistica «BrindisiClassica» programmati nell'Auditorium dell'Istituto Professionale «F. L. Morvillo Falcone» di Brindisi; in programma la Sonata in Re per clarinetto e pianoforte di Rota, il Concerto Op. 101 in Si bemolle maggiore di Mercadante (riduzione per clarinetto e pianoforte) e il brano «Souvenir» (su temi di Nino Rota), composto dallo stesso Marvulli. Lo spettacolo, dal titolo «I Colori della Puglia», si svolge nella forma di «lezione-concerto», sempre gradita dal pubblico perchè consente di fruire appieno il fascino della musica e di conoscere interessanti aspetti dell'interpretazione musicale. Il M° Marvulli nei suoi concerti non manca di ricordare che la musica deve suscitare emozioni e che l'interpretazione è tale se rispetta le intenzioni e la personalità dell'autore e non quando si limita a fare sfoggio di virtuosismi e di tecnica. Michele Marvulli, pianista, direttore d'orchestra, compositore e didatta, è uno dei più straordinari musicisti viventi. Fondatore della gloriosa Scuola pianistica Barese e privilegiato collaboratore di Nino Rota, Marvulli conserva intatta la sua vitalità e l'interesse per la formazione dei giovani. Per festeggiare il traguardo del suo novantesimo compleanno ha tenuto una notevole quantità di recital in ogni parte d'Italia. Tra le innumerevoli onorificenze basti ricordare che stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Pertini nel 1991 e che una Commissione, presieduta da Goffredo Petrassi e formata da Claudio Abbado, Salvatore Accardo, Carlo Maria Giulini, Gianandrea Gavazzeni, Maurizio Pollini, Riccardo Muti, insieme ai critici musicali delle maggiori testate giornalistiche italiane, gli ha conferito il prestigioso Premio «Massimo Mila» per «l’alto Magistero didattico e l’impegno di una vita». Magistero che coltiva ancora oggi con immutato impegno e dedizione. Con il M° Michele Marvulli il pubblico avrà modo di apprezzare il clarinettista M° Rocco Debernardis, noto e apprezzato nel panorama musicale nazionale e internazionale per le tantissime collaborazioni con artisti quali J. Carreras, P. Bellugi, N. Scardicchio, D. Renzetti, N. Samale, B. Aprea, A. Cassuto, A. Veronesi, V. Kuzman, M. Marvulli, D. Oren e altri. Ha collaborato come solista con importanti orchestre in Italia e all'estero. Nel 2004 fonda il «Trio Chalumeau» con il quale ottiene numerosi riconoscimenti in importanti Concorsi Nazionali e Internazionali tra cui il Primo Premio al Concorso «Marilena Trotti». Ha registrato per l'etichetta «Farelive» ed è dedicatario di compositori di Samale, D’Ambrosio e Marvulli. È Direttore artistico dell'Orchestra Saverio Mercadante e della Stagione di Musica e Spettacolo «Componimenti» di Altamura. PRENOTAZIONI BIGLIETTI E INFO Associazione Artistico Musicale "Nino Rota" - Brindisi Cell. 3389097290 - www.associazioneninorota.it Posto unico € 10,00 - Ridotto per under 25 e studenti: € 5,00 Acquisti on line: www.2tickets.it https://www.youtube.com/watch?v=sQxGzP8c7XA