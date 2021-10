Bisceglie - OFFICINA LEADER 2021: IL CONGRESSO NAZIONALE DEI GAL SULLA RIPARTENZA STRATEGICA DEL TERRITORIO 13/10/2021 Quest’anno il Congresso del Forum Leader, che vede il GAL Ponte Lama in qualità di capofila, si terrà a Bisceglie, Molfetta e Trani e sarà un’'importante occasione di studio e confronto sui temi dello sviluppo locale nell'ottica di una ripartenza locale coerente ai piani strategici nazionali ed europei.



Obiettivo dell’evento, al quale parteciperanno Gruppi di Azione Locale provenienti da tutta Italia, rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Associazioni di categoria, sarà quello di contribuire al dibattito sullo sviluppo locale delle aree rurali e favorire il confronto su temi specifici, partendo dallo status quo per riprogrammare le attività dei GAL adattandole alle nuove esigenze, anche alla luce della crisi pandemica da Covid-19.

Il Congresso avrà inizio domani, giovedì 14 ottobre, alle ore 14.00 alle Vecchie Segherie Mastrototaro a Bisceglie, con un Convegno di apertura dedicato agli “Strumenti Nazionali di Ripartenza e Scenari Futuri per i Territori Rurali”, finalizzato ad informare tutta la popolazione locale sull’attuale situazione e sulle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Data l’importanza dei temi, ad aprire l’evento i saluti dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari Donato Pentassuglia e del presidente Anci Antonio De Caro, ai quali seguiranno gli interventi tecnici di referenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero Economico e delle Finanze e della Rete Rurale Nazionale.

Nel corso dell’iniziativa, che prevede anche una diretta streaming, sono previsti anche gli interventi di Gianluca Nardone, direttore Dipartimento Agricoltura Regione Puglia e del presidente Commissione Politiche dell'Unione Europea, Sen. Dario Stefano.

I lavori riprenderanno la mattina successiva a Molfetta al Palazzo de Luca (Pàlato Cafè e & Bistrot), dove Cosimo Sallustio, Responsabile di raccordo delle Misure Leader GAL, aprirà i Laboratori Tematici del Forum Leader 2021 su Energia, Sostenibilità, Economia Collaborativa, Next Generation e Sviluppo locale, Governance dello sviluppo dei territori interni.

I lavori tecnici del 15 ottobre si concluderanno alle 17.15 con la presentazione di un “Manifesto dell’Officina Leader 2021” che tirerà le fila sulle due giornate di lavoro e proporrà linee guida sulla ripartenza dei territori da condividere con le Istituzioni centrali e territoriali e con tutti gli attori dello sviluppo rurale.

L’evento si concluderà il 16 ottobre con un tour turistico-esperienziale che ha l’obiettivo di presentare paesaggio, tipicità locali e alcune realtà agroalimentari a tutti gli intervenuti.





Si precisa che gli ingressi saranno contingentati nel rispetto della normativa anti-covid, dunque per partecipare bisogna essere muniti di green pass e inviare una mail prenotandosi a info@forumleader.it, altrimenti si può seguire l’evento cliccando su https://us06web.zoom.us/j/84742366768?pwd=bklTR0pSMXM1bytTS01tTVp1Q1ZOUT09







DESCRIZIONE FORUM LEADER

Il Forum Leader, nato lo scorso anno e dimostrantosi sin da subito un grande successo in termini di partecipazione e condivisione, è una comunità professionale formata da tecnici del CLLD (sviluppo locale di tipo partecipativo), che vuol contribuire al dibattito sullo sviluppo locale delle aree rurali e favorire il confronto sui temi specifici, nel quadro del completamento dell’attuazione delle strategie 2014-2020 e nella prospettiva del processo di Transizione e della nuova Programmazione Europea.