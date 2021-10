15 ottobre - Presentazione del libro “L’ABC dell’amore sospeso” di Rosanna Quagliariello - Bari 15/10/2021 “L’ABC dell’amore sospeso”



Un libro scritto durante il periodo di lockdown,

una guerra-non guerra che ci siamo ritrovati a vivere tutti, senza differenza

Venerdì 15 Ottobre 2021 alle ore 18:00, l’associazione Le Aquile di Seta – APS presenta il libro “L’ABC dell’amore sospeso” di Rosanna Quagliariello (casa editrice Adda), presso la sala convegni della Chiesa Parrocchiale di San Sabino di Canosa Vescovo, in via Caduti del 28 Luglio 1943 n° 5 a Bari.

Intervengono: Rosanna Quagliariello, l’autrice; Antonio Decaro, Sindaco di Bari e tra i protagonisti del libro; Gentiana Mburimi, Console Generale della Repubblica d’Albania; Francesca Bottalico, Assessora al Welfare del Comune di Bari; Rosy Paparella, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia; Frederik Sula, Coordinatore della Casa-famiglia Rozalba in Albania.

Modera l’incontro Kristina Blushi dell’associazione Le Aquile di Seta.



“Un tempo sospeso, quello del confinamento; un amore sospeso, quello per una nipote non ancora nata; il dolore per una fine ingiusta, quella di un amico che aveva ancora tempo da vivere: sono gli spunti di queste pagine scritte durante il lockdown, una guerra-non guerra che ci siamo ritrovati a vivere tutti, senza differenza.

In occasione della presentazione, il ricavato dalle vendite del libro andrà in beneficienza alla casa-famiglia Rozalba in Albania che accoglie e si prende cura di ragazze che hanno subito violenza.

L’accesso è consentito solo previa verifica della Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green pass).