Giro Italia Ciclocross, domenica tappa 2 a Sant’Elpidio a Mare nel ricordo di Tommaso Romanelli 15/10/2021 A una settimana dall’apertura in Friuli è già tempo di Marche, con l’organizzazione curata dalla O.P. Bike con il supporto dell’ASD Romano Scotti. Novità classifica a squadre “TEAM VIVA(IO) GIC".









Il percorso di Sant'Elpidio a Mare è già pronto



SANT’ELPIDIO A MARE – Dopo la grande apertura in territorio Friulano, venti di conferme soffiano anche sul versante Adriatico, con il distico marchigiano che comincia il 17 ottobre con la conferma dell’appuntamento fermano di Sant’Elpidio a Mare, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e ospiti di quell’O.P. Bike che lo scorso anno ha superbamente chiuso la Rassegna Rosa e che per questa stagione ripropone lo spettacolare tracciato tra le crete della frazione Luce in collaborazione con l’ASD Romano Scotti. A Sant’Elpidio a Mare è già tempo di rimescolare le carte e tentare il primo assalto ai detentori della maglia rosa, nella memoria di Tommaso Romanelli. È il quinto anno consecutivo che la regione Marche ospita una tappa del Giro d’Italia Ciclocross, a dimostrazione del grande amore di questa regione e dell’intero Centro Italia verso questa disciplina, che qui raccoglie centinaia di praticanti abituali. Non a caso la tappa è anche prova del consolidato circuito extraregionale “Adriatico Cross Tour”, uno dei tanti campionati di base che creano l’ossatura per permettere a manifestazioni come il Giro d’Italia Ciclocross di attecchire con facilità.