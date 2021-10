Matej Cernic, leggenda senza fine, rinnova con il Volley Club Grottaglie 15/10/2021 La storia leggendaria di Matej Cernic si arricchirà di una nuova, entusiasmante, pagina. Lo schiacciatore nativo di Gorizia ha rinnovato il suo sodalizio con il Volley Club Grottaglie, squadra alla quale si è legato nel corso della scorsa stagione, conquistando al primo tentativo la promozione in Serie B.



Sarà quindi ancora l'ex azzurro a capitanare la squadra della Città delle Ceramiche, alla prima, storica, esperienza nella categoria. Cernic, che in carriera ha vestito la maglia azzurra della nazionale per 233 volte, ha vinto tantissimo: con la nazionale, in carriera, ha conquistato un Argento Olimpico, due Ori Europei, un Argento e un Bronzo alla World League, un Argento alla Coppa del Mondo, un Bronzo alla Grand Champions Cup, un Oro ai Giochi del Mediterraneo e un Argento al Memorial Hubert Wagner. Con i Club, invece, Cernic ha vinto un Campionato Russo, una Coppa di Grecia, una Supercoppa Greca, una Supercoppa Turca e tre Coppe Cev, competizione della quale è stato MVP e premiato per il miglior servizio.



Con la maglia granata del Grottaglie, Cernic ha esordito l'inverno scorso, con l'inizio dei campionati di Serie C. il contributo del capitano è stato fondamentale per raggiungere la promozione, in una serie finale che ha visto Cernic giocare una gara due da consegnare ai posteri, nella quale ha permesso alla squadra di rimontare due set e di non perdere l'inerzia psicologica nella serie, seppur sia arrivata una sconfitta nel tie-break. Tre giorni dopo Cernic era in campo nella decisiva gara tre in cui il Volley Club Grottaglie ha spazzato via i rivali del CUS Bari, conquistando una storica e meritata promozione.



Il saluto di Cernic alla tifoseria:” Sono felice di iniziare questa nuova avventura, soprattutto in un momento importante come quello che stiamo vivendo. Finalmente, pian piano stiamo tornando alla normalità: due anni senza pubblico sono stati pesanti e non è stato facile giocare. Il nostro sport è fatto per avere il pubblico e le nostre gesta le facciamo per il pubblico. Abbiamo bisogno di loro, dei nostri tifosi che spero verranno in tanti a guardare le partite. La stagione per noi non sarà sicuramente semplice, rispetto allo scorso anno la categoria è salita e la Serie B è di un livello superiore però la società si è mossa e si sta muovendo nella maniera giusta, lavorando per progredire uno step alla volta. L'obiettivo minimo è la salvezza, sappiamo che non sarà facile da raggiungere ma lavoreremo assieme per centrare questo traguardo, se poi arriverà qualcosa di più ben venga”.



Il commento del Patron Granata, Giuseppe Quaranta:” Matej rappresenta la storia del Volley Italiano e tutti gli appassionati sanno il valore dell’atleta, posso dirvi però che quello dell’uomo è ancora superiore. Siamo davvero felici di avere in faretra una freccia così importante e sappiamo il suo valore come leader all'interno del gruppo. La Serie B ci presenterà tantissime insidie che siamo pronti ad affrontare. Il roster è profondo e costruito con giudizio: sono arrivati tanti giocatori nuovi e so che la presenza di Cernic, insieme al gruppo storico, aiuterà questi ragazzi ad esprimersi al meglio sin dalle prime battute del campionato”.



Il Volley Club Grottaglie domenica 17 ottobre inizierà la sua stagione in trasferta a Bari, esordio casalingo previsto per il 24 in casa contro l’Andria. La società della Città delle Ceramiche in questi giorni ha avviato la prevendita delle tessere sostenitore per la stagione 2021 – 2022.