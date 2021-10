volley - Bcc Castellana Grotte, la prima trasferta è a Cuneo 15/10/2021 Prima trasferta stagionale ufficiale per la Bcc Castellana Grotte che, nella seconda giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, farà visita alla Bam Acqua San Bernardo Cuneo. Dopo il successo casalingo per 3-0 sul Bergamo, un’altra sfida difficile sul cammino della compagine allenata da Flavio Gulinelli in un inizio di torneo dal calendario molto insidioso. La prima battuta è in programma domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18 al Pala Ubi Banca di Cuneo. Diretta streaming sul canale Youtube Volleyball World.

Entrambe le squadre arrivano alla seconda giornata dopo aver vinto al debutto. Brillante la vittoria della New Mater al Pala Grotte, al tie break (ma non per questo meno significativo) il successo di Cuneo a Cantù. Per quanto riguarda i pugliesi, grande attesa per una controprova, sul campo, rispetto a quanto fatto vedere di buono al debutto, ma al tempo stesso grande tranquillità per un percorso che va costruendosi tappa dopo tappa.



“Arriviamo alla partita di domenica dopo una settimana serena - ha commentato coach Gulinelli, al ritorno a Cuneo da astigiano e da ex allenatore della Bre Banca Lannutti - Abbiamo potuto lavorare sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico mettendo a posto quei piccoli acciacchi rilevati anche durante la gara con Bergamo. Siamo consapevoli di aver fatto un buon debutto, ma siamo altrettanto consci di quello che siamo e di quanto dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per migliorarci. A Cuneo - ha continuato il tecnico piemontese - troveremo davanti ancora insidie importanti, una squadra forte e affronteremo la nostra prima trasferta, aspetto sempre delicato in una stagione. Loro lo scorso anno hanno disputato la semifinale playoff e hanno ritoccato l’organico con innesti di primo livello. L’impianto è grande, noi non siamo abituati a queste dimensioni, ma fortunatamente è un palazzetto in cui è facile trovare i riferimenti. Andiamo a giocarci la nostra partita - ha concluso Gulinelli - a viso aperto così come abbiamo fatto con Bergamo e mettendo in campo tutto quello che abbiamo in questo momento e anche quello su cui stiamo pazientemente lavorando”.



Sono 2 i precedenti tra Cuneo e Castellana Grotte, entrambi legati alla scorsa stagione (3-0 in entrambi i casi con fattore campo rispettato sia in Piemonte che in Puglia). È ancora Nicola Tiozzo l’ex di giornata: 27 presenze e 239 punti lo scorso anno a Cuneo. Sfida nella sfida l’incrocio tra i due opposti brasiliani: da una parte Theo, dall’altra Wagner, entrambi top scorer nelle rispettive gare della prima giornata (12 per il gialloblù, 29 per il posto 2 di Cuneo).

La direzione di gara è affidata a Giuliano Venturi di Torino e Simone Cavicchi di La Spezia.