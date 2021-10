17 ottobre - Di segno in segno” di Giallo Mare Teatro a Ceglie Messapica 17/10/2021 DI SEGNO IN SEGNO, STORICA PRODUZIONE DI GIALLO MARE TEATRO,

DOMENICA 17 OTTOBRE A CEGLIE MESSAPICA



Domenica 17 ottobre arriva per il Posto delle Favole, la rassegna di teatro per famiglie di Ceglie Messapica, lo spettacolo “Di segno in segno” di Giallo Mare Teatro



Con l’autunno 2021, torna puntuale l’appuntamento con “Il Posto delle Favole”, la rassegna di teatro per famiglie, promossa da Armamaxa Teatro, in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica, all’interno della "Programmazione Custodiamo la Cultura in Puglia" del Teatro Pubblico Pugliese e della Regione Puglia.

Domenica 17 ottobre (h. 17.30), al Teatro Comunale di Ceglie Messapica, andrà in scena Di segno in segno, uno spettacolo tout pubblic (dai 3 anni), ideato da Vania Pucci, che ne è anche interprete insieme a Adriana Zamboni, della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro. Luci e scelte musicali sono di Lucio Diana.

Storica produzione di Giallo Mare Minimale Teatro, Di segno in segno si è aggiudicato, nel 2018, il “Premio Rodari Teatro – Città di Omegna”, assegnato da una giuria di studenti delle scuole primarie.

Tutto inizia da una finestra che si apre per la prima volta di notte. È il pretesto per cercare di gettare uno sguardo sul mondo. E allora si cerca di capire, di “spiegare” questo mondo fin dalla sua nascita, da quando era piccolo “tanto da stare in una mano”. Si spiega il perché del giorno, della notte, delle stelle, del cielo, dell’acqua, dell’aria, della terra e diventa quasi raccontare una fiaba, una storia “fantastica” ma allo stesso tempo molto reale. Una lavagna luminosa aiuta l’attrice a raccontare questi grandi “fatti”. Sullo schermo/fondale si formano linee, segni, disegni, immagini, tutte realizzate in contemporanea da una disegnatrice, che sono di aiuto alla spiegazione/racconto, qualche volta la precedono, qualche volta la rendono poetica.

Per tutti i bambini che una notte hanno aperto la finestra per guardare il cielo.



Biglietto unico: 6 euro; gratuito al di sotto dei 3 anni. Formula “Benvenuti Nonni”: per ogni nipotino/a pagante un/a nonno/a entra gratuitamente.

Accesso con Green Pass dai 12 anni in su.



Per info e prenotazioni: 3892656069