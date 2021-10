Bisceglie si accende con le luci dell’Agorà 16/10/2021 Da sabato 16 ottobre la città si colora con le luminarie de La Fabbrica dei Lumi





Si intitola “Agorà: nella luce delle ri-unioni” ed è il progetto artistico firmato La Fabbrica dei Lumi che, sabato 16 ottobre porterà a Bisceglie luce e colori con l’accensione di bellissime luminarie nella villa comunale Palazzuolo. Per il prossimo mese, come è già accaduto nelle scorse settimane nei Comuni di Toritto e Bitetto, la cittadinanza e i tanti turisti che affollano il paese, potranno ammirare giochi di luci che sono richiami a simboli e tratti identitari del luogo.



L’iniziativa, finanziata dai fondi POC Puglia FESR FSE 2014-2020, rientra nell’ambito del progetto più ampio “Promozione integrata del territorio attraverso la valorizzazione di tratti identitari – luminarie” promosso dalla Regione Puglia e dal Teatro Pubblico Pugliese e prevede l’installazione, nelle principali piazze dei Comuni coinvolti, di luminarie ideate dall’artista Daniele Cipriani, già autore di numerose altre opere dall’elevato valore tradizionale e culturale esposte in precedenti occasioni in vari Comuni della Puglia.



Il progetto si ispira alla funzione delle Agorà nelle antiche città-stato greche, quali luoghi di incontro e centri vitali della vita della città: ecco che, a partire da questa suggestione, nelle quattro piazze si accende un’opera luminosa di grandi dimensioni, ispirata nella forma, nella struttura e nelle decorazioni ad alcuni particolari tratti identitari della storia e della tradizione locale.



“Le piazze potranno rivivere così la loro funzione di luogo di incontro della comunità, impreziosite dalle installazioni artistiche e dalle luci – spiega l’ideatore Daniele Cipriani – un modo, questo, per incitare ulteriormente il riconoscimento da parte dello spettatore del valore del territorio, dei valori della tradizione, dello stare insieme. Anche in virtù di questa idea – prosegue l’artista – l’area alla base di ciascuna struttura installata, potrà divenire, all’occorrenza, palcoscenico per la realizzazione di piccoli eventi”.



Con una struttura di base che ricorda quella della cassarmonica, le quattro installazioni artistico-luminose prendono la forma di un’Agorà con basi e decorazioni differenti per ciascun Comune, in modo da richiamare, tramite forme e giochi di luce, le eccellenze e i primati che ciascun territorio vanta: e così, a Toritto, presidio Slow Food per la mandorla, l’agorà è impreziosita da decorazioni che richiamano la forma classica di questo frutto e a Bisceglie, presidio Slow Food dal 2014 per i sospiri, dolci tipici locali, le luminarie prendono la forma di una dolce piramide. Le decorazioni delle luminarie di Bitetto richiamano, invece, la forma delle olive, per la cui eccellenza lo stesso presidente della Repubblica, nel 2007, ha nominato il Comune “Città dell’Oliva Termite”. Infine, Ruvo di Pugliaospiterà, a partire dal prossimo 20 ottobre, una struttura di luminarie con base a forma di quadrifoglio, decorata con luminarie ispirate al vaso di Talos, prezioso reperto custodito nel museo cittadino.



Dopo il periodo concordato di esposizione, le singole amministrazioni comunali potranno richiedere, a propria discrezione e in accordo con La Fabbrica dei Lumi, di prolungare la durata delle installazioni anche al periodo natalizio.