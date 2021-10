Immagine: © Egidio Magnani 18 ottobre - Romano Prodi al Traetta di Bitonto per la presentazione dell'autobiografia "Strana vita, la mia" 18/10/2021 18 ottobre, alle ore 19, al Teatro Traetta di Bitonto è in programma la presentazione dell’autobiografia di Romano Prodi “Strana vita, la mia” (Solferino editore), scritta con il giornalista del “Corriere della Sera” Marco Ascione.



Nel libro l’ex presidente del Consiglio dei ministri e della Commissione europea ripercorre la sua storia e la sua carriera politica, dagli esordi alle più alte cariche nazionali e internazionali.



L’evento, organizzato da Comune di Bitonto, Parco delle Arti e Libreria del Teatro nell’ambito del progetto comunale “Viaggi letterari nel borgo”, sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio; dialogherà con l’autore il giornalista Sabino Paparella.



L’accesso al teatro è riservato solo a chi è in possesso di green pass e su prenotazione, fino ad esaurimento posti, da effettuare scrivendo a info@libreriadelteatro.it.



Al termine della presentazione Prodi si fermerà con i lettori per il firmacopie.