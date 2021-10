A MATTINATA NASCE “FÈXTRA, FESTA DELL'EXTRAVERGINE D'OLIVA”, DAL 5 AL 13 NOVEMBRE LA PRIMA EDIZIONE 18/10/2021 Dal 5 al 13 novembre a Mattinata si terrà la prima edizione di “FèXtra, Festa dell’extravergine d’oliva”, un progetto di marketing territoriale dal respiro nazionale, promosso ed organizzato dal Comune con il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia nell’ambito del "Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare”. In programma cene/evento con artisti di rilievo nazionale, experience nei frantoi, laboratori sensoriali, visite guidate, attività di educazione alimentare con le scuole, presentazione di libri, mostre, concerti. A breve il programma completo.

FÈXTRA - acronimo di Festa dell’extra vergine d’oliva, la cui prima edizione si svolgerà dal 5 al 13 novembre 2021 - è la celebrazione a 360° del re della Dieta Mediterranea (patrimonio UNESCO) e della tavola pugliese e garganica: l'olio extravergine d'oliva, non a caso definito “oro verde”. Un appuntamento che il Comune di Mattinata intende promuovere puntualmente negli anni e che si inserisce nella più ampia strategia turistica che il Comune ha messo a punto con il lancio del brand MattinataèXtraordinaria che mira a promuovere i suoi prodotti turistici (mare, natura e sport, enogastronomia, cultura, cammini) 365 giorni l’anno.

Mattinata, con l'estensione olivicola più importante del Promontorio e con una secolare tradizione alle spalle, intende attivare, partendo da “FèXtra”, una nuova stagione che veda protagonista l'olio extravergine “Daunia Dop Gargano” dal punto di vista produttivo, economico e turistico, facendone un vero e proprio testimonial nel mondo della città conosciuta come la Farfalla Bianca pronta a spiccare il volo. Valorizzazione della cultura olivicola e del territorio, in un’ottica di sviluppo sostenibile dove il paesaggio, l’ambiente, la biodiversità e l’identità culturale sono elementi determinanti per riscoprire le proprie radici storiche. La cultura dell’olio e dell’olivo, può essere forza propulsiva per la riscoperta dei territori attraverso il turismo dell’olio.

“FèXtra si compone di intense giornate di attività, anche con la presenza di rappresentanti istituzionali ed artisti di rilievo nazionale e coinvolge l’intera comunità dalle attività produttive alle associazioni creando una festa vera e propria, di tutti e per tutti – spiega il sindaco Michele Bisceglia -. Si svolgerà dal 5 al 13 novembre prossimi con due weekend tematici e tante attività nella settimana dell’evento, che attraverso varie iniziative dalle degustazioni al convegno, dalle attività dedicate ai bambini alle cene/evento, fino alla raccolta e alle attività esperienziali legate all’olio, intende valorizzare questo prodotto di eccellenza del territorio e creare un appuntamento fisso anche per destagionalizzare sempre più il turismo e promo-commercializzare in maniera strutturata il prodotto. In questo modo possiamo consolidare i favorevoli risultati dell'estate (quest'anno ulteriormente in crescita) amplificando la brand reputation mediatica della nostra destinazione e rafforzando l'identità della nostra comunità che affonda le sue radici in millenni di storia e tradizioni autentiche”.

“FeXtra è la rappresentazione concreta del nostro concetto di extrastagionalità turistica per Mattinata – aggiunge Paolo Valente, Assessore comunale all'Industria turistica -. Il nostro territorio, per le sue peculiarità ed il suo clima, può e deve vivere di turismo in tutte e quattro le stagioni dell'anno garantendo stabilmente benessere economico ed occupazione. Quello enogastronomico è un asset che sicuramente sposa i nuovi trend nazionali ed internazionali dei turisti, in primis quello dell'experience a contatto con l’autenticità delle comunità. Per questo in occasione di FèXtra si potranno fare passeggiate negli uliveti, la raccolta olive, scoprire il processo di produzione dell'olio (con consegna di bottiglie personalizzate post molitura), cene evento, showcooking, visita guidata con le scolaresche nei frantoi e merenda tra gli ulivi con i prodotti a base di olio di oliva”.

Per Rossana Ciuffreda, Assessore comunale all'Ambiente e Agricoltura - “I nostri uliveti ed il nostro olio sono delle eccellenze ambientalipaesaggistiche ed enogastronomiche che vanno messi in filiera e promossi adeguatamente come prodotti. Obiettivo di FèXtra è proprio quello di valorizzarli attraverso un'operazione di marketing integrato che si incastra in una strategia di medio-lungo periodo. Dunque, non un'azione spot, ma l'inizio di qualcosa di ben strutturato che vede il coinvolgimento attivo degli operatori dell'agricoltura e del turismo, tutt'insieme in un'unica filiera, con un'unica visione: quella della promo-commercializzazione del brand Mattinata a livello nazionale ed internazionale”.

IL LOGO E L’IMMAGINE 2021 - Il logo di FèXtra è un elegante ideogramma/pittogramma composto dalla fusione delle lettere F (Festa) e X (eXtravergine, dell’eXperience, dell’eXtraordinary, dell’eXtrastagionalizzazione) con una tipografia serif in cui le grazie del font diventano delle gocce che rimandano alla fluidità dell’olio. L’immagine 2021, invece, è un’illustrazione che sintetizza il processo di produzione dell’olio: dalla pianta all’olivo fino all’olio che stilla come una goccia di luce, simbolo della comunità di Mattinata con la sua patrona, la Madonna della Luce.

Entrambi sono state realizzate dall’Agenzia di marketing e comunicazione Scopro (Strategie di COmunicazione e PROmozione), che cura tutta l’organizzazione e la promozione dell’evento.