24 ottobre - Concerto Inaugurale 1^Edizione Rassegna AnimeCordae con Andrea Castelfranato - Bisceglie 24/10/2021 Domenica 24 ottobre, con inizio alle ore 19.00, presso il Teatro Politeama Italia di Bisceglie (BT), si terrà il Concerto Inaugurale della 1^ Edizione della Rassegna Dialoghi in Jazz con l'esibizione del chitarrista Andrea Castelfranato e il suo "ANIME CORDE", progetto inedito che intende esaltare le ricercate sonorità della chitarra acustica, con la pastosità degli archi proponendo una raffinata tessitura timbrica in vivace dinamismo dialettico con la brillantezza ritmica del per-sonalissimo stile cui Castelfranato ci ha abituati nel corso del tempo.

Sul palco con il chitarrista pescarese il Quintetto d'Archi "AlterAzioni" formato da Clelia Sguera e Matteo Notarangelo ai violini, Giacomo Battista, alla viola e Donatella Milella al violoncello e Luciano Pannese al contrabbasso.

In programma brani originali e alcuni inediti arrangiati per quintetto d'archi da Andrea Castelfranato e Luciano Pannese.

La rassegna Dialoghi in Jazz, a cura dell'Associazione Alterazioni e del Teatro Politeama Italia di Bisceglie, già da questa prima edizione è risultata tra quelle ammesse al Fondo Unico della Spettacolo, importante riconoscimento che consente l'avvio di un progetto condiviso con diverse altre realtà del territorio in cui nel nome del jazz ci si confronta e si dialoga, ma non solo di Jazz.

Per il concerto d'esordio musica, fotografia e impegno umanitario con la proiezione del breve documentario "La Lixeira - la dignità degli invisibili", prodotto dall'Associazione "Lino Perrone" in collaborazione con l'Associazione Basilicata-Mozambico sulla difficile realtà della vita nel quartiere della discarica di Maputo.

Interverranno Guido Galante e Andrea Fontanarosa, modera la Dott.ssa Sonia Storelli.

Bisceglie, Teatro Politeama Italia, ore 21.00

Info e Prenotazioni: www.politwamaitalia.com

Tel. 080 396 8048

Ingresso a pagamento: 10 euro

Ingresso consentito nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.