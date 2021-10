Acquaviva delle Fonti (Bari) - Dalle olive all'olio 2021 21/10/2021 L'associazione culturale Murgia Enjoy, attivamente impegnata nella promozione del territorio murgiano e costantemente alla ricerca delle eccellenze produttive locali, ripropone l'evento "Dalle olive all'olio" che si terrà domenica 24 ottobre 2021 dalle ore 9 alle ore 13 circa.



Già in passato l'associazione si è occupata dell'argomento permettendo ai partecipanti di conoscere i metodi di lavorazione e le proprietà di un alimento sano ed essenziale nella nostra cucina.



Attente ricerche sul territorio hanno permesso ai soci di individuare, per questa iniziativa, il Frantoio Mastrorocco che dal 1926, grazie all'impegno di tre generazioni, offre il servizio di molitura delle olive unendo all'antica tradizione di famiglia apparecchiature all'avanguardia.



Alla vigilia della campagna olearia 2021/2022, a causa dell'assenza di piogge e della siccità, si stima che la Puglia, polmone olivicolo dell'Italia che produce la metà dell'olio nazionale, registrerà un calo di produzione. La qualità dell'olio, invece, sembra che non verrà influenzata permettendo alle aziende di produrre un olio con proprietà eccellenti.



L'attività prevede una visita guidata al frantoio, durante la quale il Dott. Mastrorocco spiegherà i processi necessari per ottenere un buon olio extravergine dalle olive del nostro territorio utilizzando un ciclo produttivo a freddo con un corretto grado di ossidazione, quindi con un quantitativo di polifenoli che conferiscono una minore acidità all'olio. I partecipanti, inoltre, potranno prenotare l'olio extravergine direttamente da un'azienda agricola che affida le sue olive al frantoio Mastrorocco per la molitura e che riserverà ai partecipanti uno sconto del 10% sul prezzo del nuovo olio che dovrebbe essere disponibile nei prossimi mesi. Sarà anche possibile acquistare direttamente le olive e seguire il processo produttivo in prima persona riducendo il costo del prodotto finito.



La visita al frantoio si concluderà con una DEGUSTAZIONE GRATUITA per apprezzare l'olio prodotto con il ciclo produttivo utilizzato dal frantoio.

L'evento si svolgerà in collaborazione con l'associazione "L'incontro Onlus" che fra le varie iniziative propone corsi di potatura e per la realizzazione di muretti a secco, patrimonio indiscusso del nostro territorio.



Scopo dell'attività è anche quello di promuovere l'area ad Est di Acquaviva delle Fonti dove la confluenza di tre alvei (fiumi effimeri) ha creato un sistema fluviale che solo sporadiche e intense precipitazioni meteoriche fanno confluire elevate quantità idriche nel torrente Picone che si dirige a nord verso la costa adriatica. Tale area, conosciuta con il toponimo "Tre Lame", è meta di sportivi e di semplici amanti delle passeggiate all'aria aperta e attualmente ha suscitato grande interesse nei residenti che intendono valorizzarla.



E', inoltre, prevista una DEGUSTAZIONE GRATUITA di prodotti dolciari offerti dalla rinomata "Dolceria Sapone" di Eustachio Sapone, maestro indiscusso che produce con passione il miglior panettone artigianale d'Italia e che già in altre occasioni ha sostenuto l'impegno dei soci Murgia Enjoy.



L'incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il calendario associativo Murgia Enjoy e le leaflet di Puglia Village che danno diritto gratuitamente alla "Village Card" e ad un gadget Made in Puglia (attualmente sono disponibili bottigliette di olio pugliese) è previsto ad Acquaviva delle Fonti in via Campania (Zona Industriale) alle ore 9:00 di domenica 24 ottobre 2021.



Come da consolidata abitudine, al termine dell'attività i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi dell'attività convenzionata sempre pronta a deliziare i palati degli escursionisti e che per questa occasione proporrà bruschette con olio extravergine di oliva e con patè di olive, olive nere fritte e un primo a base di legumi cotti nel forno a legna e conditi con il buon olio della casa a soli 15 compresa bevanda e coperto.



Al fine di limitare eventuali danni all'ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato dando priorità ai soci e a chi ha già partecipato alle iniziative associative.



Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, giubbotto, scorta d'acqua, abbigliamento comodo ed è indispensabile la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 328/3130450.



L'attività si svolgerà nel rispetto delle varie disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epimediologica da Covid-19, per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing e l'uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare i guanti per tutto il percorso.



Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/610167266775333/