22 ottobre - Oedipus Rex – Teatro delle Forche alle Distilleria De Giorgi – San Cesario di Lecce 22/10/2021 Prosegue la seconda edizione di “Nella città venni al tempo del disordine“. Attraverso residenze, incontri e spettacoli, il progetto di Astràgali Teatro, finanziato da Artisti nei territori del Ministero della cultura e Regione Puglia, intende sperimentare un’azione di condivisione di ricerche e pratiche artistiche che nascono dalla riflessione sul ruolo del teatro sociale e di comunità.



Venerdì 22 ottobre alle ore 20:30, il Teatro delle Forche metterà in scena Oedipus Rex di Carlo Formigoni con Giancarlo Luce, Vito Latorre, Salvatore Laghezza, Antonio D’Andria, Onofrio Fortunato.

Oedipus Rex: il dramma della colpa. Ma si è colpevoli se la colpa è involontaria? Siamo noi responsabili delle colpe dei padri? Come dobbiamo intendere il destino? Possiamo sfuggire ad un destino avverso? Oedipus chi rappresenta? Che sia come dice il poeta visionario T.S. Eliot: “Non può avere futuro chi ha ucciso il passato”. Oedipus vuole sapere la verità, vuole conoscere se stesso. Questo lo richiedono i classici greci come la moderna psicanalisi invitandoci così a scoprire l’Oedipus nascosto in noi. Può forse la consapevolezza di se stessi aiutarci ad evitare future sciagure? Tante domande alle quali Sofocle suggerisce altrettante risposte.



“Nella città venni al tempo del disordine” proporrà, dopo quella di Therasia – Il Garage delle arti, le residenze di Aurelia Cipollini e Francesco Tozzi (16/30 ottobre) ed Ermelinda Bircaj (7/19 novembre).

Grazie alla collaborazione con analoghi progetti di residenza a Mola di Bari (Diaghilev), Massafra (Teatro delle Forche) e Nardò (Terrammare Teatro), entro dicembre saranno programmati quattro spettacoli nel percorso “Residenze a Teatro”. Nei quattro territori saranno messi in scena “Oedipus Rex” del Teatro Le Forche, “Fimmene!” di Astràgali Teatro, “Se potessi volare” di Terrammare Teatro e “L’occasione” di Diaghilev.







Ingresso gratuito. Si consiglia la prenotazione: whatsapp 389.2105991 –