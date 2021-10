23 ottobre - La Compagnia Allievi Attori L'ALTRO FIGLIO di Luigi Pirandello a Galatone (Lecce) 23/10/2021 23 ottobre 2021 Teatro Comunale di Galatone

ore 19

OPEN DAY ‘Centro di Formazione e Ricerca dell’Attore

e PRESENTAZIONE STAGIONE ‘Teatri dell’Agire’

ore 21

Compagnia Allievi Attori

L'ALTRO FIGLIO

di Luigi Pirandello

con in ordine alfabetico:

Paola Bresciani, Nicolò De Vittorio, Anna Garzia,

Francescomaria Lozupone, Maria Margherita Manco,

Antonietta Martignano, Rossella Nitti, Irene Paolucci,

Marco Perrone, Isabella Stasi, Loredana Stasi

regia Salvatore Della Villa





Nuovo anno per il Centro di Formazione e Ricerca dell’Attore diretto da Salvatore Della Villa. Gli allievi attori del corso adulti, saranno in scena alle 21 sul palcoscenico del Teatro Comunale di Galatone, con uno degli atti unici più importanti del teatro pirandelliano, L'Altro Figlio. Il chi è di scena, sarà preceduto alle ore 19, dall’Open Day del Centro di Formazione e dalla presentazione della stagione teatrale 2021.22 Teatri dell’Agire, al suo quarto anno. La stagione curata dal direttore artistico Salvatore Della Villa in sinergia con il Comune di Galatone, si avvale, della collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese.



Lo spettacolo è giunto al termine di un intenso anno di formazione, quello 2020.21, che nonostante le difficoltà e gli obblighi imposti dall'emergenza sanitaria, è stata costante ed ininterrotta, potendo contante sull'utilizzo di piattaforme digitali, prima della ripresa delle lezioni in presenza presso il Teatro Comunale di Galatone, fulcro dell'attività della Compagnia Salvatore Della Villa.

Le attività del Centro di Formazione e Ricerca dell’Attore, giunto al suo ventunesimo anno di attività, sono riprese nel mese di ottobre e continueranno fino a luglio 2022. Il Centro di Formazione conferma l'obiettivo di «formare Attori che sappiano stare sul palcoscenico, con presenza, che si sappiano muovere, saper usare la voce, parlare bene, ricercare la propria poetica e trovare nell'arte della recitazione e del Teatro, la loro necessità artistica. E per coloro che hanno meno velleità e curiosità vivere armonicamente e con gioco, la loro passione», secondo le parole dello stesso Della Villa. Ed in un continuo scambio tra teoria e prassi, ogni anno di formazione si conclude con un'esercitazione scenica.

Il centro è attivo a Galatone, Lecce e Maglie con i suoi differenti livelli di preparazione (adulti professionale e medio, ragazzi e bambini, dizione). Le iscrizioni saranno aperte per tutto il mese di ottobre (per info 320.7448447-327.9860420).



Per cominciare il nuovo anno, si è scelto di riproporre a teatro, dopo le repliche in estiva dei mesi scorsi, l’esercitazione scenica degli allievi adulti dell’anno di formazione 2020.21. L'altro Figlio di Luigi Pirandello, racconta la tragedia di una poverissima madre che si aggrappa al ricordo, idealizzato ma sempre presente, dei suoi figli partiti in cerca di fortuna e ormai dimentichi delle loro origini. Essa ha un “altro” figlio, presente e amorevole, concepito in circostanze tragiche che essa non riconosce come suo, e preferisce morir di fame e stenti che anche solo vederlo in lontananza. Il personaggio di questa madre fugge dalla realtà tragica e potenzialmente vantaggiosa per lei in un mondo di ricordi e di idealizzazioni, procedendo sul filo della follia senza mai caderne.



Le attività rientrano all'interno del progetto 'Teatri dell'Agire' della Compagnia Salvatore Della Villa, grazie al sostegno della Regione Puglia con Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo, in collaborazione con l'Aps Tracce Creative. Si ringrazia l’Assessorato alla Cultura della Città di Galatone, partner di progetto, per la collaborazione e il sostegno alla realizzazione delle attività.



- Ingresso Gratuito -



Info e prenotazione obbligatoria: 327.9860420- 340.7329797

ACCESSO CONSENTITO SOLO CON GREEN PASS



TEATRO COMUNALE DI GALATONE - Via A. Diaz 48 Galatone

FB Teatro Comunale di Galatone

FB Compagnia Salvatore Della Villa