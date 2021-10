Stefano Valente, Francesco Gargano, Fabio Pollice, Karim Benvenuto Lecce Incontro tra il rettore di Unisalento, Pollice e il segretario dell'Ambasciata italiana in Pakistan, Gargano 20/10/2021 RELAZIONI INTERNAZIONALI

INCONTRO TRA IL RETTORE UNISALENTO E IL PRIMO SEGRETARIO DELL’AMBASCIATA ITALIANA IN PAKISTAN FRANCESCO GARGANO



Nei giorni scorsi il Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice ha incontrato in Rettorato il primo Segretario dell’Ambasciata italiana in Pakistan Francesco Gargano. L’incontro è stato organizzato nell’ambito dei rapporti di collaborazione avviati con l’Associazione Nazionale Italia-Pakistan, presieduta da Stefano Valente e coordinata a livello nazionale da Karim Benvenuto.



«Il gradito incontro con il dottor Gargano, laureatosi peraltro proprio nella nostra Università qualche anno addietro in Giurisprudenza, è il primo atto di un ben più vasto progetto che vedrà consolidare le relazioni internazionali del nostro Ateneo con i Paesi dell’Asia», spiega il Rettore Fabio Pollice, «Grazie alla preziosa collaborazione dell’Ambasciata e dell’Associazione Nazionale Italia-Pakistan, promotrice dell’iniziativa, stiamo programmando una visita in Pakistan per incontrare attori istituzionali e imprenditoriali e stringere rapporti di collaborazione con le più significative realtà universitarie, con le quali confidiamo di poter sottoscrivere successivi accordi in campo didattico e di ricerca. Parallelamente, avvieremo sul territorio iniziative seminariali per promuovere la conoscenza della storia, della cultura e della realtà del Pakistan contemporaneo».



«Il Pakistan è un’economia in espansione, un attore strategico internazionale e il quinto Paese al mondo per popolazione», sottolinea il primo Segretario dell’Ambasciata italiana in Pakistan Francesco Gargano, «Conoscerlo di più e valorizzarne le potenzialità è nell’interesse di tutti, e l’Ambasciata è lieta di supportare azioni in questa direzione».