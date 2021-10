“MAFIA IN PUGLIA”: A BARI, AVVISO PUBBLICO E LA CITTÀ METROPOLITANA COMMENTANO L’ULTIMA RELAZIONE DELLA DIA 20/10/2021 Venerdì 22 ottobre, alle ore 10.30, nella sala consiliare della Città metropolitana di Bari (Lungomare Nazario Sauro 29) si terrà l'incontro dal titolo “Mafia in Puglia: la relazione Dia dal punto di vista dei territori” promosso da Avviso Pubblico e dalla Città metropolitana di Bari.



La mafia foggiana, secondo i dati emersi dall'ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia, è diventata un'emergenza nazionale. I clan dimostrano una particolare ferocia, ma sanno anche stare al passo coi tempi e hanno un fiuto imprenditoriale che fa assomigliare il loro percorso “evolutivo” simile a quello della ’ndrangheta. Ed è proprio su questo report che si confronteranno amministratori locali ed esponenti di Avviso Pubblico.



Dopo i saluti istituzionali di Antonio Decaro, sindaco della Città metropolitana di Bari e presidente nazionale dell'Anci e di Marco Bronzini, consigliere metropolitano delegato all'Edilizia scolastica, porterà la sua testimonianza Giovanni Impastato, fratello minore di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel 1978.



A seguire interverranno:

• Pierpaolo D’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo e coordinatore regionale di Avviso Pubblico;

• Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva delle Fonti e coordinatore di Avviso Pubblico per la Città metropolitana di Bari;

• Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie;

• Armando Grassi, coordinatore di Avviso Pubblico per la provincia di Taranto;

• Gianluca Budano, coordinatore di Avviso Pubblico per la provincia di Brindisi.



Modera l'incontro Michele Abbaticchio, vice sindaco della Città metropolitana di Bari e Vicepresidente di Avviso Pubblico.



Al convegno si accede con green pass fino ad esaurimento posti consentiti dalla normativa anti Covid.



L'evento potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook della Città metropolitana di Bari (https://www.facebook.com/cittametropolitanabari) e di Avviso Pubblico (https://www.facebook.com/avvisopubblico).