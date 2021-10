Bari - Convegno sul tema MEDITERRANEO PROTAGONISTA PER IL FUTURO 20/10/2021 Levante 5.0, il Mediterraneo protagonista: strategie di rilancio per il futuro dei popoli attraverso il bacino del Mediterraneo è il tema della due giorni che si svolgerà il 23 e 24 ottobre a Valenzano (BA) nella sede del Ciheam Bari. Un programma molto ricco ed articolato che inizierà il 23 ottobre alle 9 sul tema degli strumenti finanziari: opportunità di sviluppo.

Dopo i saluti del presidente della regione Puglia Michele Emiliano e del direttore del Ciheam Maurizio Raeli, interverranno sull’argomento Francesco Somma di Confindustria Basilicata, Tony D’Amore presidente della Camera di Commercio di Brindisi, l’amministratore unico e di Tecnopolis Annamaria Annicchiarico, Antonio Strazzullo foundee Zerof24 e Claudio Signorile, già ministro del Mezzogiorno.

I lavori riprenderanno nel pomeriggio con gli interventi di Alessia Ruggeri, presidente di Upi, Guido Grossi, presidente della Fondazione Butterfly, Guido D’Amico, presidente Confimprese-Italia, Rino Casilli già consulente del comune di Milano e del ministero dei Trasporti, Francesco Ozza, segretario regionale della Confederazione Italo europea e Mauro della Valle, presidente della federazione imprese demaniali. A coordinare i lavori pomeridiani saranno Adriana Poli Bortone, presidente dell’Agenzia Euromed e Biagio Marzo.

Nella seconda e ultima giornata di lavori si discuterà sul tema Cogito ergo Sud- un Sud attivo propulsore di progettualità.

Prenderanno parte ai lavori della mattina, a partire dalle ore 9, tra gli altri, l’assessore regionale Alessandro Delli Noci, Pierfranco Bruni presidente dell’istituto culturale Francesco Grisi, l‘assessore regionale Sebastiano Leo.

L’iniziativa è organizzata da Ciheam Bari- 'Istituto Agronomico Mediterraneo, Agenzia per il patrimonio culturale ed Euromediterraneo e Upi (unione partite Iva).