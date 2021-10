27 ottobre - Venere e Adone di Roberto Latini chiude il festival Il peso della Farfalla - Bari 27/10/2021 È già sold out Venere e Adone di Roberto Latini in programma mercoledì 27 ottobre, alle 21, a Santa Teresa dei Maschi di Bari, appuntamento che chiude il festival ideato e diretto da Clarissa Veronico: “con Roberto Latini si chiude la settima edizione de Il peso della farfalla. Si chiude con una trasformazione che dura un attimo, giusto il tempo di diventare fiore e poi scomparire nel vento, come tutta la bellezza che abbiamo condiviso, come il teatro, come il dolore che non si ricorda più quando arriva primavera. È stata un’edizione lunga un anno, un festival diffuso nel tempo e negli spazi, a cui non è mai mancato il calore e la passione degli spettatori, tenaci, curiosi, fervidi. A loro, con tutto il poco che il teatro può dare, il teatro augura primavera.”



Roberto Latini sceglie lo stesso argomento che scelse Shakespeare quando i teatri a Londra nel 1593 furono chiusi per la peste: Venere e Adone, l’amore terrestre e quello divino nel disarmo di un destino ineluttabile. In questo spettacolo fluido, in divenire, che ancora una volta si rifà a una metamorfosi, Latini guarda a Shakespeare, a Tiziano, Rubens, Canova, Carracci, Ovidio. In tutti c’è una sospensione, un respiro-fotogramma, solo, fermato, definito, come a impedire che il racconto si possa compiere nel finale che già sappiamo. È forse la speranza che si possa vincere il destino, dando all’Arte il compito di sfidare il tempo e trattenerlo. Sospenderci nella tenerezza.



Venere e Adone è la storia di ferite mortali, di baci sconfitti che non sanno, non riescono a farsi corazza, difesa. Anche Amore non può nulla. Anche Amore è incapace; è sfinito, è logoro, è vecchio. Sconfitto. Cadendo, comunque, fa un volo infinito.



Si chiude così questa settima edizione del Il peso della Farfalla sostenuta da Ministero per i Beni e le attività Culturali, Regione Puglia, Comune di Bari, Radiomadonnellenberg – progetto Urbis PON Metro 2014-2020.



VENERE E ADONE

Siamo della stessa mancanza di cui son fatti i sogni

da Shakespeare

di e con Roberto Latini

musica Gianluca Misiti

produzione Compagnia Lombardi Tiezzi



INFO E BOTTEGHINO

mercoledì 27 ottobre, ore 21

Santa Teresa dei Maschi

ingresso € 10,00.

L’appuntamento è sold out

Come da disposizioni ministeriali, all'ingresso sarà verificato il green pass.