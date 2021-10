Monopoli (Bari) - Contest fotografico "Cosě come a casa – il mio amico a quattro zampe” 21/10/2021 Seconda edizione del Contest fotografico nazionale promosso dal Canile di Monopoli





È in arrivo la seconda edizione del contest fotografico “Così come a casa – il mio amico a quattro zampe”. L’iniziativa ha coinvolto, lo scorso anno, amanti dei cani e appassionati di fotografia che hanno condiviso pubblicamente momenti di serenità con i propri “pelosetti”. Il concorso, nella sua seconda edizione, ha come tema il ritorno alla vita dopo mesi di restrizioni per noi e per i nostri amici a quattro zampe. La fotografia diviene mezzo di espressione di emozioni, sentimenti, rapporti che legano le nostre vite a quelle dei nostri compagni a quattro zampe, domestici oppure ospiti del canile.



Il contest è promosso, anche per questa edizione, dagli amici del Canile di Monopoli (Ba) e patrocinato dal Comune di Monopoli e dalla Regione Puglia. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Monopoli e il FotoClub Sguardi Oltre – FIAF.

Tullio Torre, responsabile della Lega per la Difesa del Cane di Monopoli, commenta a proposito della nuova edizione: “L’anno scorso, spinti dall’entusiasmo dell’incoscienza, abbiamo trasformato il consueto concorso fotografico in un contest, consegnando la responsabilità della premiazione a tutte le persone che volevano esprimere un giudizio sulle opere presentate. Il risultato è stato per noi inatteso e la partecipazione così vasta da veder arrivare concorrenti da tutta Italia, dando sostanza all’aggettivo ‘nazionale’. Formidabile! Ma noi abbiamo vinto due volte: oltre a essere riusciti brillantemente, grazie a uno staff ampio e preparato di professionisti volontari, a portare a compimento un progetto di questo tipo, il vero risultato si è toccato nel seguito, vedendo come i tanti contatti di attenzione verso i nostri pelosi si sono trasformati in decine e decine di adozioni in tutta Italia e in centinaia di visite al nostro canile”.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti: adulti, bambini, amatori e professionisti.



Il contest è strutturato in due fasi. Dal 25 ottobre al 20 novembre 2021 sarà possibile partecipare alla prima fase del contest.



Nel corso di ogni settimana – a giudizio insindacabile della giuria tecnica – supereranno il turno solo 5 fotografie. Tali fotografie saranno poi candidate alla fase finale del contest che prevedrà la partecipazione di 20 finalisti. La seconda fase del contest inizierà il 21 novembre 2021 e terminerà il 5 dicembre 2021. Ad aggiudicarsi i primi tre premi in palio sarà chi avrà superato il giudizio della giuria popolare.



Chiunque potrà esprimere una o più preferenze con un semplice “mi piace” alla foto prescelta tra le 20 finaliste nell’apposita sezione della pagina Facebook ufficiale del Canile di Monopoli: https://www.facebook.com/infocaniledimonopoli

Vinceranno le prime 3 foto che avranno ottenuto più “mi piace”.



Anche quest’anno è prevista una “Giuria di docenti” che, tra i giovani partecipanti che frequentano la scuola, individueranno i primi tre vincitori per ognuna delle categorie Scuole secondarie di primo e secondo grado.



Viene confermato un prestigioso premio della “Giuria di qualità”, composta da esperti del FotoClub Sguardi Oltre – FIAF, da giornalisti e specialisti di comunicazione visiva.

Per partecipare al contest è necessario compilare il seguente Google Form: https://forms.gle/jk8MidrQutLQcWwF8

Considerata l’importanza e le finalità dell’iniziativa, si prega di dare massima diffusione del comunicato stampa. Inoltre, gli organizzatori restano a disposizione – nel rispetto delle regole sanitarie anti-Covid – presso la struttura del canile per interviste e ogni informazione necessaria.

Per info e contatti: legacane.monopoli@libero.it - 3290548339