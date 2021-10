Monopoli (Bari) - Chiuso il percorso partecipativo per l’area dell’ex deposito carburanti 22/10/2021 I prossimi passi saranno la sottoscrizione di un protocollo d’intesa e il concorso di idee



Esattamente ad un anno dall’avvio del percorso di partecipazione del progetto Think Tank, volto alla riqualificazione e alla sua restituzione alla comunità dell’ex deposito carburanti di via Arenazza a Monopoli, mercoledì 20 ottobre 2021 si è tenuto l’evento conclusivo al quale hanno partecipato il Sindaco di Monopoli Angelo Annese, il dirigente dell’A.O. III – Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Monopoli ing. Amedeo D’Onghia e tutti gli stakeholders coinvolti.



Con l’obiettivo di trasformare l’area in un polo strategico per la Città di Monopoli, centro polifunzionale e multidisciplinare per l’intero territorio e punto di riferimento per lo sviluppo culturale, turistico, sociale ed economico della Regione Puglia, a partire dall’evento del 23, 24 e 25 ottobre 2020 è stata chiesta la partecipazione di tutti i cittadini e di tutti gli stakeholders, affinché attraverso delle giornate finalizzate al confronto e all’esplorazione delle diverse opportunità che offre un simile luogo, si potesse pervenire ad una scelta condivisa e ottimale.



Nel corso dell’evento finale di Think Tank: dalle “suggestioni” alle “idee” attraverso l’uso sono stati presentati alla comunità gli esiti del progetto di partecipazione/co-progettazione.



Nei prossimi giorni sarà sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato alla definizione di progetti e programmi comuni necessari alla riqualificazione e al riuso dello spazio e sito dell’ex deposito di carburanti; successivamente la Giunta Comunale delibererà l’avvio della procedura per un concorso di idee per acquisire proposte ideative propedeutiche allo sviluppo di un progetto affinché si possa acquisire la migliore proposta ideativa da sviluppare nelle successive fasi della progettazione.



«Il recupero degli spazi urbani rappresenta da tempo una delle leve, insieme ai comparti urbanistico e turistico, della Città di Monopoli per rilanciare la sfida dello sviluppo economico. Il processo partecipativo Think Tank che abbiamo avviato lo scorso anno mirava a stimolare la contaminazione tra settori diversi dell’economia e della sfera sociale urbana e a generare nuove connessioni tra gli attori sociali e istituzionali», afferma il Sindaco di Monopoli Angelo Annese.



«Fino ad un anno fa l’ex deposito carburanti era un posto sconosciuto alla maggior parte dei monopolitani. Confesso che anche io conoscevo poco la maestosità e le potenzialità dell’area. Ho voluto fortemente questo percorso che mirava proprio a far conoscere a quanta più gente possibile questo luogo. Attraverso una serie di iniziative abbiamo portato i monopolitani sul posto, trasformandolo da un deposito ad un luogo vivo, popolato di persone e dinamico», continua Annese.



«Ringrazio tutti coloro che sin dall’evento dello scorso hanno dato il loro contributo, presentando idee e soluzioni per il futuro. L’area acquisirà nuovo valore intercettando reti di relazioni attive e divenendo contenitore di progettualità che la società civile può esprimere. L’imminente concorso di idee servirà proprio a questo: a trovare la migliore soluzione possibile per un’area altamente strategica e non solo per la sua posizione; un'area che si presta a diventare uno spazio polifunzionale e un nodo di scambio», conclude il Sindaco di Monopoli.