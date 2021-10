FIERA DI OGNISSANTI, TUTTO PRONTO A VALENZANO 24/10/2021 SAVINO MONTARULI (CASAMBULANTI): “OTTIMO LAVORO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SUAP. LA FIERA RESTA IN CENTRO. ACCOLTA L’ESENZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE”



La stagione delle Fiere e delle Feste Patronali volge alla conclusione per l’anno 2021, che è stato un altro anno di grande sacrificio per i commercianti sulle aree pubbliche. A fare il punto della situazione ed a parlare delle ultime manifestazioni dell’anno corrente è il Presidente CasAmbulanti Savino Montaruli che ha dichiarato: “è vero, anche l’anno 2021 è stato un anno non facile per il settore commercio ambulante. Mentre abbiamo assistito ad un allentamento progressivo delle misure restrittive a livello centrale e governativo, questa volta sono stati i sindaci ad esprimere il peggio di sé con vere e proprie forme di abuso che hanno snaturato, a volte completamente stravolto e demolito le manifestazioni storiche e culturali, volano di economia per le città. E’ accaduto con il caso eclatante di Andria ma non solo. A fronte di queste decisioni inadeguate e per nulla coraggiose abbiamo, invece, goduto della ripartenza in quasi tutte le realtà di Puglia, talvolta in condizioni di ridimensionamento che ci hanno penalizzato moltissimo. Ora godiamoci questa ultima parte dell’anno con le prossime Fiere, come quella di Ognissanti a Valenzano. Grazie anche ad una serie di incontri e di interlocuzioni oggi siamo pronti per la riedizione di questa manifestazione fieristica tradizionale che significherà un’iniezione di grande fiducia in attesa del prossimo anno. Un grande e certosino lavoro del competente e operativo Settore Attività Produttive - Suap, ottimamente guidato dalla Responsabile del Servizio arch. Cinzia Perrone. Personalmente ho incontrato il Sindaco Giampaolo Romanazzi e l’Assessora alle Attività Economiche ed ho avvertito in loro il desiderio affinché la Fiera si svolga nel rispetto delle attese e delle regole, soprattutto in materia igienico-sanitaria con l’emanazione del Protocollo SIECO – Sistemi Integrati per l’Ecologia - finalizzato al corretto conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta, differenziandoli. Norme che condividiamo e che sono parte integrante del nostro Progetto di Sensibilizzazione “Fiera Pulita”. L’auspicio, quindi, che questo appuntamento rappresenti quel tanto auspicato segnale della ripartenza nell’attesa della Festa Patronale per eccellenza, quella che chiude la stagione delle Feste Patronali in Puglia, cioè San Trifone ad Adelfia, per poi ripartire a gennaio si spera in un clima più sereno e più fiducioso per tutti. Disposto anche l’esenzione del pagamento del Canone Unico Patrimoniale” – ha concluso Montaruli di CasAmbulanti.