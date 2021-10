ERREDI AUDACE MONOPOLI - ALTA FUTSAL 2-2 24/10/2021 PARI IN RIMONTA CONTRO L’ALTA FUTSAL



Pareggio casalingo per la Erredi Audace Monopoli contro l’Alta Futsal per 2 reti a 2. Come sabato scorso, la formazione di mister Giacovazzo per quasi tutto il match comanda il gioco faticando a trovare il gol contro degli avversari che riescono a coprirsi molto bene sfruttando occasioni in contropiede.



Nel primo tempo l’Audace va subito all'attacco con vari tentativi respinti dall’estremo difensore ospite, ma a trovare il gol sono gli ospiti dopo otto minuti con Arduo.



Nella ripresa continua l’offensiva dell’Audace, ma come nella prima parte di gioco arriva in contropiede la rete dello 0-2 all’8’ con Antuofermo. I gialloblu però non perdono la concentrazione e accorciano finalmente al 12’ con un gran goal dalla distanza di Jorge. La partita finalmente si sblocca per la Erredi che, trascinata dal proprio pubblico, al 15’ si porta in parità grazie alla rete messa a segno con un colpo di testa da Frascaro, servito da Lara. A quattro minuti dal termine l’Alta Futsal resta in quattro dopo il rosso al portiere Carone, ma la superiorità non porta al goal dei gialloblu nonostante alcune ghiotte occasioni. Finisce dunque 2-2.



La Erredi Audace Monopoli col punto conquistato, sfruttando la contemporanea sconfitta del Taranto, sale a quota 10 al secondo posto in classifica e sabato prossimo disputerà un altro non facile match contro il Futsal Barletta in quel di Ruvo di Puglia. Fischio d’inizio alle ore 16:00.



ERREDI AUDACE MONOPOLI-ALTA FUTSAL 2-2 (0-1)

Reti: 12’st Jorge, 15’st Frascaro(M); 8’ Arduo, 7’st Antuofermo(A)



ERREDI AUDACE MONOPOLI: Caramia; Cardone, Jorge, Giannuzzi, Grattagliano, Lara, Gonzales, Renna, Frascaro, Pane, Rodriguez; Lamacchia. All.: Giacovazzo.

ALTA FUTSAL: Carone; Mercadante, Arduo, Aruanno, Loiudice, Giordano, Maiullari, Bardano, Tancredi, Forte, Antuofermo; Chironna. All.: Colaianni.

ARBITRI: Antonio Pedarra della sezione di Foggia e Antonio Vania della sezione di Barletta. CRONOMETRISTA: Francesco Sicolo della sezione di Bari.



5^ GIORNATA SERIE C1

Erredi Audace Monopoli-Alta Futsal 2-2

Conversano-Andria 4-2

Barletta C5-Taranto 4-2

Eraclio-Futsal Barletta 6-4

Bisceglie-Aradeo 3-1

Brindisi-Monte S. Angelo 11-4

Noci-Polignano 4-1



CLASSIFICA

Noci 15

Erredi Audace Monopoli 10

Conversano 10

Taranto 10

Eraclio 9

Polignano 7

Bisceglie 7

Aradeo 7

Brindisi 6

Monte S. Angelo 6

Andria 4

F. Barletta 4

Barletta C5 3

Alta Futsal 2



6^ GIORNATA SERIE C1

Alta Futsal-Barletta C5

Aradeo-Conversano

Andria-Noci

Futsal Barletta-Erredi Audace Monopoli

Monte S. Angelo-Eraclio

Taranto-Bisceglie

Polignano-Brind