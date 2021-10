I giovani e la nuova cultura del lavoro: a Bari Nobìlita parla agli universitari e alle imprese 25/10/2021 Il festival della cultura del lavoro chiude l’edizione 2021 al Politecnico di Bari unendo studenti, imprese e tecnologie.

Un nuovo mercato del lavoro italiano può partire da qui.



LA BUSSOLA DEL LAVORO PUNTA A SUD





(Bari, 25 Ottobre 2021) - Al Politecnico di Bari si chiuderà domani, martedì 26 ottobre il viaggio 2021 di Nobìlita. A Ivrea e a Imola è già stata portata sul palco tutta l’attualità che ha segnato gli ultimi mesi: abbiamo rimesso seriamente il tema del lavoro al centro dell’informazione e dei dibattiti nazionali. A Bari la giornata sarà interamente dedicata all’orientamento professionale riletto in un’ottica originale e troppo spesso trascurata dai media e dalla politica nazionale: l’ottica del Sud.



“Il mondo del lavoro sta radicalmente cambiando e stanno mutando anche le sue geografie. Non è un caso che Nobìlita si fermi a Bari per la sua terza tappa. Così come non è un caso che tutte le aziende sponsor del festival della cultura del lavoro abbiano accolto con piacere la possibilità di venire a parlare con gli studenti del Politecnico di Bari. La decisione di Microsoft di spostare le sue attività di formazione in Puglia è solo l’ultima delle decisioni di tante grandi aziende come Apple, Deloitte e di tutto l’indotto che dalle Murge alla Puglia sta lavorando sulle alte tecnologie. Dobbiamo cominciare a guardare a questi territori come il vero futuro per la tecnologia e la digitalizzazione del nostro Paese. È inoltre fondamentale che dentro le Università si parli di lavoro e si costruiscano messaggi e progetti concreti. In particolare, domani metteremo l’accento sulle enormi potenzialità di questa regione che da decenni offre umane risorse verso le regioni più industrializzate. Dobbiamo fare proprio un’inversione di paradigma iniziando a pensare al lavoro non come privilegio di poche aree italiane ma come unico territorio nazionale che si muove nella stessa direzione”, dichiara Osvaldo Danzi, Presidente di FiordiRisorse.











“Il Politecnico di Bari, per scelta strategica – afferma il Rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino - rivolge particolare attenzione al mondo del lavoro e alle intersezioni fra la domanda delle aziende di giovani laureati e la formazione più adatta a favorire e velocizzare opportunità di lavoro ai nostri studenti. Tale attenzione, è stata confermata anche dai positivi dati del XXIII rapporto Almalaurea 2021: il tasso medio di occupazione dei laureati di secondo livello del Politecnico a cinque anni dal conseguimento della laurea è pari al 94,1%. La nostra ambizione è quella di favorire sempre più uno sviluppo del territorio ricco di potenzialità e peculiarità attraverso una partecipazione attiva e di servizio d'alto profilo. Una formazione aggiornata, di qualità, aderente alle necessità di imprese pubbliche e private – conclude Francesco Cupertino - costituisce ricchezza e futuro non solo per il nostro Politecnico, ma per l'intero territorio nazionale”.





L’EVENTO



La mattinata del 26 ottobre sarà dedicata dalle 9.00 alle 13.00 al Career Fair del Politecnico di Bari; alle 11.00 il workshop di Osvaldo Danzi: “Linkedin è il social migliore per il tuo lavoro: ma sai usarlo?”.



Nel pomeriggio: dalle 15.00 alle 16.00 si presentano sul palco le imprese coinvolte nel festival e dalle 16.00 alle 18.00 il panel sopra descritto.



Ospiti sul palco del Politecnico di Bari, per il panel dal titolo “La bussola del lavoro punta a Sud” in programma dalle 16 alle 18 di martedì 26 ottobre; saranno:

Francesco Cupertino (Rettore del Politecnico di Bari), Mariangela Turchiarulo (Professoressa e Delegata all’orientamento del Politecnico di Bari), Antonio Decaro (Sindaco di Bari), Marco Scippa (HR Director Angel Company), Marina Mastromauro (AD Granoro), Mariarita Costanza (AD Everywhere Tew), Cecilia Stallone (HR Manager Barili), Monica Abbinante (Navigator Anpal Servizi), Daniele Manni (Docente di imprenditorialità giovanile), Marco Leo (Fondatore di Liferay Commerce), Lucio Zanca (Docente Università di Bologna). Moderatore Enzo Tamborra, firma di Repubblica Bari oltre che nome e volto prestigioso di Telebari.



Nobìlita è organizzato ogni anno da FiordiRisorse - la business community premiata nel 2008 da LinkedIn come “Best practice italiana” a cui aderiscono in oltre 8.000 tra manager e aziende per condividere competenze e networking di alto livello - e SenzaFiltro - il giornale della cultura del lavoro, edito da FiordiRisorse.





L’incontro di Bari è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria sul sito ufficiale:

www.nobilitafestival.com.