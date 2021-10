Bari - Politiche regionali di Ricerca e Innovazione - ARTI incontra i partner di IMPROVE 25/10/2021 ARTI ANALIZZA COME POTENZIARE L’EFFICACIA DELLE POLITICHE REGIONALI DI RICERCA E INNOVAZIONE CON I PARTNER DEL PROGETTO EUROPEO IMPROVE



Il 26 e 27 ottobre l’Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Puglia ospita online le regioni di Francia, Spagna, Bulgaria, Romania, Estonia, Finlandia e Portogallo, partner del progetto di cooperazione internazionale

Si chiama Improve, che significa migliorare, il progetto europeo Interreg Europe al quale partecipa l’ARTI – l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’innovazione, che mira a rendere più efficaci i programmi finanziati dai fondi strutturali dedicati alle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (R&D&I) e a supportare l’attuazione delle strategie di specializzazione intelligente nelle otto regioni coinvolte, tra le quali la Puglia.

Per farlo, il 26 e 27 ottobre l’ARTI ospita online un seminario tematico interregionale sul monitoraggio e valutazione e una sessione di peer review, con la quale vengono presentate alcune politiche di supporto all’innovazione attuate dalla Regione Puglia e dall’Agenzia ai rappresentanti degli otto partner del progetto, ovvero regioni provenienti da Francia, Spagna, Bulgaria, Romania, Estonia, Finlandia e Portogallo.

Si tratta dell’ultima delle peer review previste dal progetto, durante le quali il partner ospitante, in questo caso l’ARTI, presenta le azioni sviluppate nell’ambito delle politiche regionali in R&D&I e, in particolare, alcune buone pratiche di sostegno dell’innovatività delle imprese. Seguono discussioni aperte al gruppo su quali idee e approcci possono essere di interesse per le altre regioni e, opportunamente adattate, possono essere trasferite ed acquisite, nonché sui modi in cui l’ecosistema dell’innovazione in esame, quello pugliese, può beneficiare dell’analisi e delle esperienze analoghe di altre regioni e adottare elementi migliorativi nelle nuove iniziative.

In particolare, il seminario in programma nella mattina del 26 ottobre, si concentra sul coordinamento tra livello nazionale e regionale nel monitoraggio delle Strategie di specializzazione intelligenti (S3) regionali, sulle competenze necessarie per un monitoraggio di qualità e, infine, su un approccio per monitorare l’innovazione trasformativa.

Durante la peer review, in programma il 26 e 27 ottobre, rappresentanti di Regione Puglia e ARTI forniranno una panoramica sull’ecosistema innovativo regionale, analizzando i suoi punti di forza e quelli di debolezza, che costituiranno la base della discussione con i partecipanti all’iniziativa sul possibile miglioramento delle politiche future.

Saranno presentati inoltre alcuni strumenti dell’Agenzia che costituiscono la piattaforma per la conoscenza e l’elaborazione di informazioni sul sistema dell’innovazione, tra i quali l’Apulia Innovation Overview (AIO), l’Apulia Research Gate (ARG) e il sistema di monitoraggio implementato per la SmartPuglia 2020, nonché le misure attuate dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Obiettivo tematico 1 del Piano operativo regionale e da ARTI per il supporto all’innovazione, tra le quali Tecnonidi (attuata da PugliaSviluppo) ed Estrazione dei Talenti (attuata dalla stessa ARTI) per la costruzione di competenze per il rafforzamento della Strategia di specializzazione intelligente regionale.

Focus specifici saranno dedicati al ruolo dei distretti nel sistema innovativo regionale (tra i quali MEDIS-DIH e Smart Living Technologies) e al Fondo sociale europeo per le strategie di specializzazione intelligente. Saranno presentati inoltre alcuni degli elementi alla base della nuova strategia di specializzazione intelligente per la prossima programmazione comunitaria dei Fondi strutturali ed evidenziate le sinergie tra la cooperazione territoriale europea e le politiche regionali, come nel caso della blue economy.

Ampio spazio sarà dedicato alla discussione aperta con i partecipanti sulle sfide e gli aspetti di possibile miglioramento per la prossima programmazione.

L’iniziativa è riservata ai partner del progetto IMPROVE. Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare la pagina di ARTI dedicata a Improve https://www.arti.puglia.it/progetti-internazionali/improve e il sito del progetto https://www.interregeurope.eu/improve/.