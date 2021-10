[PHOTOGALLERY] Presentazione risultati finali del progetto LILT LECCE "PRIMI STATI GENERALI DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI NEL SALENTO 26/10/2021 Sabato 30 ottobre, ore 9, LECCE

Centro Ecotekne, Università del Salento – Aula Y1 Edificio “Angelo Rizzo”



#Ambiente e #Salute - Presentazione dei risultati finali del progetto Lilt Lecce

“PRIMI STATI GENERALI DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI NEL SALENTO”

Ospite il Prof. SILVIO GARATTINI, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche farmacologiche "Mario Negri"

che terrà una lectio magistralis sul tema “Il futuro della nostra Salute”



Consegna del "LIBRO BIANCO" alla Regione Puglia



Sabato 30 ottobre a Lecce, nel Centro Ecotekne dell’Università del Salento (Aula Y1, Edificio “Angelo Rizzo”), si svolgerà la XIV edizione del Corso di aggiornamento “Ambiente e Salute” organizzato dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) di Lecce e dedicata quest’anno alla presentazione dei risultati dei “Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento (SGPT)”: progetto-pilota realizzato tra il 2019 e il 2021 da LILT Lecce, in partnership con Università del Salento, Ufficio Scolastico Provinciale, Asl Lecce e Provincia di Lecce, con la partecipazione di numerosi Ordini professionali (Medici, Psicologi, Giornalisti, Avvocati, Architetti, Ingegneri, Periti Industriali, Geometri, Commercialisti, Agronomi), Associazioni di categoria (Confindustria Lecce, Confartigianato Imprese Lecce, Confcommercio Lecce, Cia Turismo Verde Lecce, FenImprese Lecce), Sindacati (Cgil, Cisl e Uil di Lecce) e associazioni ambientaliste (Italia Nostra Sud Salento, Forum Ambiente e Salute), e con il coinvolgimento di ben 25 istituti comprensivi della provincia di Lecce.

I Primi SGPT si sono svolti tra la fine del 2019 e il 2021 con l’obiettivo primario di tracciare le grandi linee di una politica di Prevenzione dei tumori che tocchi tutti gli aspetti riguardanti i comportamenti individuali, l’ambiente, il mondo del lavoro e quello dell’educazione. Tre le fasi principali del progetto: 1) incontri con gli esperti Lilt nelle scuole aderenti (Azione “Una delegazione LILT, una scuola”); 2) laboratori tematici sui 10 temi della Prevenzione, realizzati in collaborazione con l’Università del Salento e la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, Ordini Professionali, Associazioni di categoria, Sindacati ed altre organizzazioni territoriali; 3) consultazione pubblica on line. Al termine dei lavori è stato prodotto un “Libro Bianco” contenente un Piano di Prevenzione completo, coerente e innovativo (Risoluzione finale SGPT), che sabato 30 ottobre sarà presentato ufficialmente e consegnato alla Regione Puglia.

IL PROGRAMMA DEL 30 OTTOBRE

I lavori si apriranno alle ore 9 presso il Centro Ecotekne dell’Università del Salento, nell’aula Y1 dell’edificio “Angelo Rizzo”. Dopo l’introduzione del presidente LILT Lecce, Carmine Cerullo, sono previsti i saluti istituzionali di: Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità Regione Puglia; Francesco Schittulli, presidente nazionale LILT; Fabio Pollice, Magnifico Rettore dell’Università del Salento; Vincenzo Melilli, dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce; Rodolfo Rollo, direttore generale ASL Lecce; Donato De Giorgi, presidente Ordine dei Medici di Lecce; Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce; Carlo Salvemini, sindaco di Lecce.

Seguirà la Lectio magistralis del prof. Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”, sul tema “Il futuro della nostra Salute”.

Ad illustrare i contenuti ed i risultati del progetto SGPT saranno: il prof. Luigi Spedicato, sociologo dell’Università del Salento, coordinatore dei 10 Tavoli tematici sulla Prevenzione che hanno coinvolto numerosi docenti dell’Ateneo salentino; Anna Lucia Rapanà, psicologa Lilt Lecce (“Il ruolo della Scuola nei Primi SGPT”); Giovanni Zizzari, consulente informatico e data manager (“La consultazione pubblica on line”); Andrea Menotti Musarò, portavoce del mondo giovanile e studentesco SGPT. Per le conclusioni e la presentazione del Libro Bianco con la Risoluzione finale degli SGPT, interverrà Giuseppe Serravezza, responsabile scientifico LILT Lecce. A moderare i lavori sarà la giornalista Tiziana Colluto. Ingresso libero con green pass o tampone (fino ad esaurimento posti); per prenotare: info@legatumorilecce.org.

Sempre nella giornata di sabato 30 ottobre, alle ore 18, presso l’Auditorio Comunale “Gino Pisanò” di Casarano, in occasione di una serata di “Scienza e Solidarietà” organizzata dalla LILT di Lecce, il sindaco Ottavio De Nuzzo consegnerà un riconoscimento della Città di Casarano al prof. Garattini.

L’APPELLO DELLA LILT DI LECCE: “SOLO SCELTE CORAGGIOSE IN TEMA DI AMBIENTE E SALUTE POTRANNO FERMARE L’EPIDEMIA DI TUMORI”

“Con il progetto SGPT abbiamo voluto coinvolgere la società tutta nella sfida al cancro sul decisivo fronte della Prevenzione, con l’obiettivo di arginare l’avanzata di una malattia che diviene ogni giorno più insidiosa, nonostante i successi raggiunti sul fronte delle cure”,sottolineano gli oncologi Carmine Cerullo e Giuseppe Serravezza, rispettivamente presidente e responsabile scientifico della LILT di Lecce. “Ciò nella consapevolezza che almeno il 70% dei tumori potrebbe essere evitato – proseguono - poiché causato da fattori di rischio noti e modificabili (tabacco, alcool, obesità, inquinamento ambientale, ecc). A incidere maggiormente sono sia i nostri stili di vita, sia l’ambiente in cui viviamo. Ecco perché da tempo sosteniamo che, in tema di Prevenzione, occorre ‘andare oltre gli screening’ che, pur essendo fondamentali ai fini della diagnosi precoce della malattia, nulla possono fare per abbattere l’incidenza, ossia l’insorgere di nuovi casi di tumore. Solo scelte coraggiose in tema di Salute e Ambiente potranno fermare l’epidemia di tumori in corso ormai da anni. Occorrono pertanto nuove strategie di Prevenzione per ridurre il più possibile l’esposizione ai fattori di rischio noti ed un coinvolgimento trasversale delle Istituzioni, ai vari livelli, su questi temi. La Prevenzione deve far parte delle politiche sociali, ambientali ed economiche, non solo di quelle sanitarie. Questa – concludono i due oncologi - è sicuramente una sfida corale, che può essere vinta soltanto imprimendo un fattivo cambiamento culturale, coinvolgendo tutti gli ambiti della nostra società e facendo leva sulle famiglie e la Scuola attraverso nuovi percorsi di Educazione alla Prevenzione”.

I PRIMI SGPT NEL SALENTO: UN’AMPIA CONCERTAZIONE SCIENTIFICA E SOCIALE

Il progetto SGPT si è svolto tra la fine del 2019 e il 2021 con l’obiettivo primario di tracciare le grandi linee di una politica di Prevenzione dei tumori che tocchi tutti gli aspetti riguardanti i comportamenti individuali, l’ambiente, il mondo del lavoro e quello dell’educazione. Si tratta di un progetto-pilota a livello nazionale, proposto dalla LILT di Lecce, sulla scorta di un’iniziativa tenuta in Francia alla fine del 2018. Al termine dei lavori è stato prodotto un “Libro Bianco” contenente un Piano di Prevenzione completo, coerente e innovativo (Risoluzione finale SGPT), che il 30 ottobre sarà consegnato alla Regione Puglia.

L’Università del Salento è stato partner scientifico dei Primi SGPT, nella parte relativa ai Laboratori sui 10 temi della Prevenzione, grazie alla sensibilità e disponibilità dimostrata dal Magnifico Rettore Fabio Pollice e da numerosi docenti dell’Ateneo coordinati dal sociologo Luigi Spedicato. Altrettanto di rilievo sono stati i contributi dell’Asl di Lecce, della Provincia di Lecce e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce. Il progetto ha visto poi coinvolti, per la prima volta, sul tema della Prevenzione dei tumori, numerosi Ordini professionali (Medici, Psicologi, Giornalisti, Avvocati, Architetti, Ingegneri, Periti Industriali, Geometri, Commercialisti, Agronomi); associazioni di categoria (Confindustria Lecce, Confartigianato Imprese Lecce, Confcommercio Lecce, Cia Turismo Verde Lecce, FenImprese Lecce); sindacati (Cgil, Cisl e Uil di Lecce), associazioni ambientaliste (Italia Nostra Sud Salento, Forum Ambiente e Salute), nonché il mondo della Scuola con ben 25 Istituti comprensivi della provincia (per un totale di 34 scuole).

Con il coordinamento della LILT ed il ruolo determinante dei docenti, in ogni istituto scolastico aderente al progetto sono stati creati comitati di giovani studenti, chiamati ad esprimersi sulle iniziative di Prevenzione che, a loro parere, dovrebbero intraprendersi (“Se fossi ministro…”). Queste proposte sono state sviluppate liberamente, a partire da uno scambio di idee, il confronto dei punti di vista e in una prospettiva a lungo termine (“Parlamento dei ragazzi”). Cartelloni, poesie, interviste, video, foto: bambini e ragazzi, di età compresa tra i 9 e i 14 anni, hanno scelto modalità diverse per trattare i vari aspetti legati alla Prevenzione, dimostrando grande interesse, entusiasmo e spirito d’iniziativa.

Infine, nei mesi di febbraio e marzo 2021, il progetto SGPT ha lanciato una Consultazione pubblica on-line sui temi della Prevenzione, raccogliendo ben 600 risposte ai quesiti proposti sul sito www.statigeneraliprevenzione.ite sui canali social Lilt Lecce, insieme a centinaia di commenti e riflessioni sugli argomenti oggetto d’indagine.

Le risultanze del lavoro svolto (Libro Bianco e Risoluzione finale) saranno consegnate alla Regione Puglia e alle Istituzioni nazionali, affinché siano tradotte in provvedimenti legislativi adeguati.