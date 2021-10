[PHOTOGALLERY] Bari - Smart conference “Le nuove tecnologie nell’arte e nella comunicazione” 26/10/2021 PhEST – FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA E ARTE PRESENTA

“Le nuove tecnologie nell’arte e nella comunicazione”

Smart conference per posizioni apicali



29 Ottobre dalle 10 alle 13 a Bari

Sala De Trizio - Centro Polifunzionale Studenti dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (piazza Cesare Battisti)





Il 29 ottobre dalle 10 alle 13 presso la Sala De Trizio del Centro Polifunzionale Studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in piazza Cesare Battisti si terrà la prima smart conference dedicata alle nuove forme di comunicazione nell’Arte e nelle Tecnologie Digitali con un focus sulle nuove tecnologie applicate ai mondi dell’arte e della comunicazione come fattore chiave per il ricambio generazionale nelle posizioni apicali



L’appuntamento è per il prossimo venerdì, 29 ottobre, dalle 10 alle 13 nella sala De Trizio – Centro Polifunzionale Studenti dell'Università (Piazza Cesare Battisti 1). La conferenza sarà in presenza e potrà accogliere 25 persone munite di green pass ma sarà anche in diretta streaming sui canali social di ‘PhEST’.



Tenuto da direttori museali, registi, curatori, artisti e dirigenti dell’industria creativa, l’evento è rivolto a professionisti del settore culturale a livello dirigenziale e manageriale e ha come obiettivo la messa in luce degli elementi che possano favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione dei talenti, specialmente nelle posizioni apicali delle organizzazioni (direttori, curatori artistici, dirigenti, ecc.), offrendo una opportunità di incontro e di confronto professionale tra direttori di imprese creative, dirigenti pubblici e privati, curatori, art director, photo editor.



I relatori invitati alla discussione sulle ‘Buone pratiche in tema di evoluzioni future dell’attività di impresa in ambito culturale e artistico, di evoluzione dei media e delle piattaforme di diffusione in modo da orientare, informare, ispirare i percorsi formativi di giovani talenti pugliesi’ sono:



- Gianluigi de Gennaro, presidente del Centro di Eccellenza Innovazione e Creatività Università degli Studi di Bari Aldo Moro

- Cosimo Del Vecchio, direttore Sino Italian Industrial Innovation Center Shenzhen

- Vincenzo Barbieri, presidente Consorzio Costellazione Apulia

- Vincenzo Bellini, direttore distretto Puglia Creativa

- Antonello Faretta, direttore artistico Materre VR Experience

- Alessia Rollo, artista

- Eva degl’Innocenti, direttrice del Museo Archeologico di Taranto MArTA (in collegamento)



Gianluigi de Gennaro: “La spinta su nuovi modelli richiama nuove risorse, nuove energie e necessariamente nuovi linguaggi. Il nostro Centro è un laboratorio aperto su questi temi, con un’ampia veranda sul futuro. Forza.”



Cosimo Del Vecchio "Le tecnologie digitali offrono nuove opportunità nel mondo dell'arte: non solo la possibilità di organizzare mostre accessibili a tutti e da qualsiasi luogo, ma anche di connettere nuovi "pubblici", offrendo visite online e aumentando lo scambio e la partecipazione. Allo stesso tempo, l'ibridazione di linguaggi (performing arts, visual art,musica,ecc) può arricchire l'esperienza di fruizione "immersiva" dei luoghi di esposizione delle opere d'arte e degli artefatti (Musei, gallerie,Centri d'arte), attraverso l'utilizzo congiunto delle nuove tecnologie optoelettroniche e delle tecnologie digitali"



Il progetto “PhEST - Festival internazionale di fotografia e arte” a cura dell’associazione culturale PhEST è vincitore dell’avviso pubblico “FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA. INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE. CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 - Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali.



Le 31 mostre di PhEST - festival internazionale di fotografia e arte a Monopoli sono aperte fino al 1° novembre. Nelle giornate di domenica e lunedì, orario continuato dalle ore 11 alle 19. Altre info qui: https://www.phest.info/infoebiglietteria



BIO DEI RELATORI

Gianluigi de Gennaro è docente di Chimica dell’Ambiente presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari A.Moro. Referente dell'Industrial Liaison Office e del Progetto One Stop Shop, è presidente del Centro d'Eccellenza per l'Innovazione e la Creatività e coordinatore del BALAB, contamination lab dell'Università di Bari. Componente della Commissione VIA-VAS del Ministero della Transizione Ecologica, della Commissione GEV Interdisciplinare di Terza Missione dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca). Già Dirigente dell'Unità Operativa Semplice 'Particolato Atmosferico ed Olfattometria' di ARPA Puglia. La sua attività scientifica è centrata sullo studio della chimica dell’atmosfera e dei fenomeni che inficiano la qualità dell’aria indoor e outdoor, sull'analisi dell'espirato umano per la diagnosi di patologie croniche, sulla transizione energetica e sugli aspetti metodologici per la valutazione della sostenibilità ambientale di processi e prodotti. È responsabile

Scientifico della Rete di Laboratori Pubblici ‘VOC and ODOR’ e del Progetto

Strategico SIMPA ‘Sistema Integrato per il Monitoraggio del Particolato

Atmosferico’. Ha fondato lo Spin Off accademico LEnviroS, società di servizi

ambientali a valore aggiunto che sperimenta modelli innovativi di management centrati sulla realizzazione dei sogni personali. È valutatore per il Ministero dello Sviluppo Economico e per il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Componente della Commissione Consultiva Biocidi del Ministero della Salute. Presidente del Corso di Alta Formazione 'Innovation Broker' e delle prime tre edizioni del Master di II Livello 'I regolamenti REACH e CLP”, dell’Università di Bari. È autore di oltre un centinaio di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali con fattore d'impatto con alcune delle quali collabora come editor e come referee.



Eva Degl’Innocenti è direttore del Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA dal primo dicembre 2015 e ne ha creato il piano strategico. Dottore di ricerca in Archeologia, è stata direttore dello spazio museale Coriosolis e del Servizio dei Beni Culturali dell’ente locale Plancoët Plélan in Bretagna (Francia). È professore universitario a contratto di Museologia e Museografia presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu” dell’Università del Salento. Ha insegnato e tenuto seminari in Università italiane e francesi. È stata ricercatrice e project manager al Musée National du Moyen Age - Cluny (Parigi) per le collezioni di archeologia classica e medievale; project manager del progetto di archeologia della casa di Petrarca a Castello di Incisa Valdarno (FI); project manager alle Scuderie del Quirinale di Roma per la mostra “Cina. Nascita di un Impero”, dedicata alle dinastie cinesi Qin e Han. È stata project manager presso la Cooperativa “La Bottega del Cinema” per la progettazione scientifico-culturale, l’organizzazione e la programmazione di mostre sul cinema e sul teatro; festival e rassegne cinematografiche; gestione di cinema d’essai. Ha svolto attività di ricerca e di studio in campagne di scavo archeologico in Italia e in Tunisia, ha curato studi di materiali archeologici e di collezioni, e progetti scientifici e culturali per la creazione di spazi museali. È autrice di varie pubblicazioni.



Cosimo Del Vecchio è nato e cresciuto in Puglia, ma da diversi anni vive a Berlino e Shenzhen (Cina), dove dal 2019 dirige il "Sino Italian Industrial Innovation Center". La sua carriera professionale è iniziata a Bari, come docente di metodologia della ricerca sociale all'Università Aldo Moro e successivamente come general manager del BIC-Business innovation center promosso dalla UE, per proseguire a Torino, Roma e Milano, dove ha seguito, come partners di società leader nella consulenza direzionale industriale e bancaria, numerosi progetti, in Italia ed Europa. Tra questi, il coordinamento di progetti di cooperazione transnazionale svolti per conto della UE, i progetti di reindustrializzazione di aree in crisi e di investimenti industriali di grandi imprese (Ministero dello sviluppo economico), progetti di internazionalizzazione delle PMI (Regione Puglia). Dal 2016 è il partner europeo della PLD Marketing & Planning di Shenzhen, per la creazione di partenariati economici e culturali, tra cui sono da evidenziare l'accordo sottoscritto dalla Regione Puglia con il Distretto di Shenzhen-Futian, nel 2018 e l'accordo tra il Polo Biblo Museale della Regione Puglia ed il Museo di Shenzhen, nel 2019. In questi, come in altri ambiti progettuali, la metodologia proposta dalla PLD è di coniugare arte e scienza, creatività ed innovazione.



Vincenzo Barbieri, imprenditore e manager, è presidente del Consorzio Costellazione Apulia che organizza i Colloqui di Marina Franca. Laureato in Agraria ha svolto attività di ricerca in microbiologia per la produzione di alimenti probiotici e un master in “Pianificazione e Gestione del Territorio”. Socio fondatore nel 1994 della Planetek Italia s.r.l., società Benefit che opera nel campo della geomatica e dell’Aerospazio, riveste il ruolo di Chief Marketing Officer (CMO) & Head of Design Lab della Planetek Italia occupandosi dello sviluppo di soluzioni innovative per il monitoraggio dell’ambiente, territorio e infrastrutture con l’ausilio di dati telerilevati da satellite.



Vincenzo Bellini è fondatore e amministratore di Bass Culture dal 2001, società di spettacolo che organizza il Locus Festival di Locorotondo e programma tour musicali nazionali ed europei. Da ottobre 2013 è presidente del Distretto Produttivo Puglia Creativa.



Antonello Faretta è regista, sceneggiatore e produttore. Vive e lavora tra la Basilicata e Roma. Nel 2000 fonda lo studio Noeltan Film con cui realizza più di trenta opere proprie e di altri autori tra lungometraggi, cortometraggi, documentari, video installazioni e virtual reality. Tra queste Il Vento, la Terra, il Grasso sulle Mani (2002), Da Dove Vengono le Storie? (2003), Un Posto Tranquillo, Illuminato Bene (2003), Whirling Veils e Secret Code (2006, regia Antonio Infantino), El Rey del Viento (2006, regia Hector Di Lavello - Uruguay), John Giorno, Nine Poems in Basilicata (2007), Transiti (2009), Il Giardino della Speranza (2010), Acqua (2010, regia Raha Shirazi - Iran/Canada), Montedoro (2016) e MaTerre VR Experience Cinema Futuro Remoto (2019, regia collettiva). Ha ideato e diretto numerose esperienze cinematografiche internazionali tra cui il Potenza Film Festival e le residenze artistiche in Basilicata con Abbas Kiarostami, Babak Payami, Artur Aristakisyan e Michelangelo Frammartino. È tra i fondatori di Rete Cinema Basilicata che presiede dal 2012. È membro della Presidenza nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo e Presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Basilicata. Collabora con la cattedra Unesco di Matera dell’Università degli Studi della Basilicata (Matera Unesco Chair) all’interno del quale cura il laboratorio cinematografico per il corso in “Paesaggi culturali del Mediterraneo e comunità di saperi”. Insegna Regia e Installazioni Multimediali al NABA Nuova Accademia di Belle Arti di Roma.



Alessia Rollo è un’artista visiva nata nel Sud Italia nel 1982. Si occupa di fotografia per analizzare fenomeni sociali e abbina la sua ricerca personale a progetti artistici che mirano a utilizzare l’arte come terreno di indagine collettiva e sociale. Abbina la sua attività di fotografa a quella di docente di fotografia dal 2010 in varie realtà nazionali e internazionali. I suoi lavori sono stati esposti in mostre personali e collettive a livello nazionale e internazionale: Museo di fotografia di Helsinky, Athene Photo Festival, Unseen ad Amsterdam, PhotoLondon, Phest;

Mia Photo Fair a Milano; Urban Layers Triennale di Milano; Set up Bologna, Galleria Bluorg Bari; Bitume Photofest Malaga, Salonicco and Lecce; Milano, Biennale dei Giovani Artosti del Mditerraneo; Galleria ARTcore Gallery Bari; MUST di Lecce; “Si fest off” Savignano: Galeria Mascate, Brasil; Galeria Cero a Madrid; “Shangai Photofestival”, Shangai.

Nel 2018 PHotoEspaña la seleziona come talento emergente per il circuito Futures Photography e il suo lavoro viene esposto in vari circuiti europei, tra cui PHotoEspaña 2018 e Unseen 2018. Il suo Fata Morgana è tra i finalisti del premio LensCulture Exposure Award 2018 è stato esposto a Photo London 2018, Addis PhotoFest 2018 in Ethiopia, GalleryPhotographs a Tokyo e al Family of No Man in Arles Festival. Vincitore del concorso FotoCanal in Spagna, Fata Morgana è stato pubblicato sotto forma di libro dalla casa editrice Ediciones Anomalas nel 2019. Il suo dummy “Dialoghi italiani” è uno dei lavori finalisti del Cormos Book Award 2018 al festival di fotografia Arles.