LA MAD –MOSTRA A DISTANZA - “VASI MITICI. GLI EROI DEL MUSEO NAZIONALE JATTA” GIRA L’ITALIA 26/10/2021 Dopo il successo della prima edizione che ha visto coinvolte le scuole pugliesi, la MAD – Mostra A Distanza – dedicata all’esposizione “Vasi Mitici. Gli eroi del Museo Nazionale Jatta” temporaneamente ospitata al Castello Svevo di Bari, parte per il suo tour virtuale in tutta Italia, per invitare gli studenti italiani delle scuole primarie e secondarie di I grado ad ammirare i preziosi reperti.



Nella primavera scorsa, la modalità di fruizione a distanza, che ha visto la partecipazione di oltre 1.100 studenti, si è rivelata una formula vincente che ha offerto a tutte le scuole pugliesi la possibilità di visitare la mostra, organizzata dalla Direzione Regionale Musei Puglia, in forma completamente gratuita.



Quest’anno l’iniziativa si amplia ad includere le scuole di tutta Italia. Come previsto, infatti, dopo la prima fase dedicata alle sole scuole pugliesi, si inaugura adesso la proposta rivolta alle scuole del resto d’Italia. Nell’auspicabile progressivo rientro alla normalità, le scuole della Puglia potranno finalmente recarsi a visitare dal vivo la mostra allestita al Castello Svevo di Bari, mentre la formula della MAD si concentrerà sugli studenti delle altre regioni, che potranno così partecipare alla visita virtuale e, a seguire, entrare in una chat interattiva con gli esperti del Museo.



“Vogliamo prendere il meglio – spiega Luca Mercuri, Direttore Regionale Musei Puglia– di ciò che la pandemia ci ha lasciato e trasformarlo in un’opportunità nuova, estesa agli studenti di tutta Italia”. “Sebbene infatti il momento della visita scolastica in presenza resti la migliore forma di fruizione del patrimonio culturale, rappresentando un insostituibile momento di socializzazione, – prosegue Claudia Lucchese, Direttrice del Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia - la MAD permette comunque alle classi di fruire di un contenuto culturale unico, senza costi di spostamento. Apriamo così le porte della mostra Vasi Mitici a tutti gli studenti: aspettiamo i ragazzi pugliesi al Castello Svevo e invitiamo i loro coetanei alla MAD!”

Il lancio dell’iniziativa, rivolta alle classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie e alle classi 1^ e 2^ delle scuole secondarie di I grado di tutte le regioni d’Italia, è previsto per oggi: dal 27 ottobre al 23 dicembre 2021 le scuole interessate potranno prenotare la visita fino all’esaurimento delle giornate di calendario disponibili. Gli incontri avranno inizio da gennaio 2022.

Per info e prenotazioni, si prega di scrivere a drm-pug.museoruvo@beniculturali.it.