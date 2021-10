Bari - IL MINISTRO COLAO E LA SOTTOSEGRETARIA MESSINA IN PUGLIA INCONTRANO L’ASSESSORE DELLI NOCI 26/10/2021 IL MINISTRO COLAO E LA SOTTOSEGRETARIA MESSINA IN PUGLIA INCONTRANO L’ASSESSORE DELLI NOCI “UN’OCCASIONE PER CONFRONTARCI SUI PROGETTI IN CORSO E SULLE POTENZIALITÀ DELLA NOSTRA REGIONE”





Il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale Vittorio Colao, oggi in Puglia con la Sottosegretaria Assuntela Messina, ha incontrato l’Assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci.



Numerose le questioni affrontate, dalla trasformazione digitale che, attraverso i progetti “Fondo Innovazione” e “Competenze in campo”, sta coinvolgendo i comuni pugliesi, ai fondi del PNRR, alle grandi potenzialità dello spazioporto di Grottaglie.



“Ringrazio il Ministro Colao e la Sottosegretaria Messina per l’attenzione dimostrata alla nostra regione - dichiara l’assessore Delli Noci -. Incontrarlo oggi mi ha permesso di aggiornarlo su alcuni progetti in corso e futuri che riguardano la Puglia e di rappresentare alcune difficoltà per risolvere le quali abbiamo bisogno del supporto del Governo.



Tra le prime questioni affrontate quella della transizione digitale “verso la quale ci stiamo muovendo - sottolinea Delli Noci - accompagnando gli Enti Locali in questo processo e fornendo loro le competenze necessarie ad affrontare le sfide future. Per raggiungere l’obiettivo, abbiamo certamente bisogno di completare le infrastrutture digitali ma abbiamo anche bisogno di formare i dipendenti pubblici - come già stiamo facendo - e di garantire la presenza di esperti del digitale nella Pubblica Amministrazione, nei grandi e nei piccoli comuni. In questo possono essere di aiuto i fondi del PNRR, così come nella realizzazione di una Scuola del digitale, con centri di competenza territoriale, che formi gli esperti del futuro. Voglio ricordare che l’ICT rappresenta un comparto di eccellenza in Puglia: attualmente, sono 4.800 le imprese (multinazionali, PMI e start-up), che occupano oltre 15.250 dipendenti. Un settore importante per l'economia pugliese che vogliamo spingere favorendo nuovi insediamenti.



Se il digitale semplifica e migliora la vita dei cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione, ancora di più può farlo rispetto ai temi sanitari. Al Ministro ho manifestato la necessità del fascicolo sanitario, previsto nella missione 6 del PNRR, che, attraverso il rinnovamento e l’ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali del settore sanitario, può garantire una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza.



L’arrivo del Ministro all’aeroporto di Bari e la presenza dei vertici di Aeroporti di Puglia - conclude Delli Noci - mi ha permesso di aggiornare il Ministro sull’importante missione istituzionale della Regione alla space week di Expo Dubai e di rinnovare la richiesta di attenzione nei confronti dello spazioporto di Grottaglie, l’unico in Europa, che può avere un ruolo strategico”.