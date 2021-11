Monopoli (Bari) - Commemorazione 4 novembre e cittadinanza onoraria al Milite Ignoto 03/11/2021 Sabato 6 novembre alle ore 17,30 cerimonia presso la Biblioteca Civica “Rendella”



Il Comune di Monopoli celebra il “Giorno dell'Unità Nazionale e Giorno delle Forze Armate”. Quest’anno ricorre il centunesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale. Con l’entrata delle truppe italiane vittoriose a Trento e Trieste, dopo quasi tre anni e mezzo di combattimenti, si concludeva la “Grande Guerra” e si completava il processo di unificazione nazionale. Tre anni dopo, il 4 novembre 1921, l’Italia si stringeva attorno alla figura del “Milite ignoto”.



Le celebrazioni si apriranno alle ore 10,30 di giovedì 4 novembre la deposizione di una corona al Milite Ignoto nell’omonima piazza, seguirà alle ore 10,50 la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di Piazza Vittorio Emanuele II.



In occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della patria (Roma, 4 novembre 1921-2021), il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ha avviato il progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i Comuni italiani. Recependo la sollecitazione dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia, nella persona del Delegato Regionale ANMI Puglia Settentrionale e Basilicata Cav. Uff. Gesumino Laghezza, il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 36 del 13 ottobre 2021 ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.



La cerimonia di conferimento si terrà sabato 6 novembre alle ore 17,30 presso la Biblioteca Civica “Prospero Rendella”. Sarà presente l’Ammiraglio di Squadra Pierluigi Rosati, Presidente Nazionale Marinai d’Italia (ANMI).