3BMETEO.COM: “La TEMPESTA APOLLO (probabile Medicane) punta il Sud e ad Ognissanti MALTEMPO anche al Centronord” 28/10/2021 Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “venerdì severo maltempo su parte di Sicilia e Calabria per il Ciclone mediterraneo (chiamato Apollo dall’Università di Berlino) che potrebbe temporaneamente diventare Medicane.



Al Centronord piogge autunnali in arrivo dal weekend”

CICLONE MEDITERRANEO PUNTA IL SUD ITALIA, SEVERO MALTEMPO E BURRASCHE DI VENTO – “Si sta strutturando in queste ore sullo Ionio meridionale il ciclone mediterraneo che nelle prossime ore assumerà caratteristiche simil-tropicali” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte – “il ciclone, che è stato nominato Apollo dall’Università di Berlino, risalendo le acque ancora molto calde del Mediterraneo, si potenzierà ulteriormente avvicinandosi alla Sicilia. Non è escluso che temporaneamente in questa fase possa diventare anche Medicane, ovvero uragano mediterraneo, prima di declassarsi nuovamente a tempesta tropicale.”



“Tra giovedì notte e venerdì condizioni di maltempo anche severo sono previste sulla Sicilia, in particolare ionica” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “attenzione dunque in primis a ragusano e siracusano, ma successivamente anche a catanese e messinese ionico. Saranno possibili piogge molto intense, potenzialmente alluvionali, accompagnate da burrasche di vento con raffiche talora superiori ai 90-100km/h e intense mareggiate sulle coste ioniche (onde anche di oltre 4-5 metri al largo). Marginalmente coinvolta anche la Calabria, con severo maltempo entro venerdì sera soprattutto sul comparto meridionale e in primis sul reggino ionico”



PONTE OGNISSANTI CON ARRIVO DELLE PIOGGE AUTUNNALI AL CENTRONORD -

“Condizioni meteo invece diametralmente opposte al Centronord dove il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato sino a venerdì. Tuttavia proprio nel weekend si avvicinerà una perturbazione atlantica che porterà un progressivo peggioramento ad iniziare dal Nordovest, dove le prime piogge dovrebbero giungere già sabato



Ma sarà tra domenica e Ognissanti che arriverà una vasta perturbazione atlantica, che porterà le vere piogge di stampo autunnale su gran parte della Penisola, a tratti anche intense ed abbondanti su Alpi, Prealpi, pedemontane del Nord, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana. Qualche rovescio raggiungerà anche il Sud, dove nel frattempo il ciclone mediterraneo avrà allentato progressivamente la presa” – concludono da 3bmeteo.com