Marina di Pisticci (Matera) - PRIMA REGATA DEL X CAMPIONATO INVERNALE DI VELA DEL MAR IONIO 29/10/2021 Stanno arrivando al Porto degli Argonauti di Marina di Pisticci tutte le imbarcazioni che parteciperanno alla X edizione del Campionato Invernale di vela del Mar Ionio - Trofeo Megale Hellas - al via questo fine settimana.

Domenica 31 ottobre nello specchio di mare antistante il Porto degli Argonauti avrà luogo la prima delle 8 regate previste.

Il weekend agonistico avrà inizio sabato 30 alle ore 13 e 30 con l’allenamento in mare.

Domenica le indicazioni di regata saranno date via radio VHF dalle imbarcazioni in modo da svolgere il briefing a distanza. La partenza è prevista per le 10.30

Le imbarcazioni ammesse appartengono alle categorie di per due e per tutti, mini-altura, crociera regata, gran crociera e vele bianche. Tutte le barche devono essere certificate ORC (offshore racing club) per poter accedere ai punti.

Il Campionato è diventato l’evento più significativo per la vela d’inverno dell’intero arco ionico e tra le manifestazioni veliche più accreditate del Sud Italia. Le regate, inoltre, rappresentano anche un’occasione per far apprezzare la bellezza di questo mare e dei territori dell’entroterra.

Sono previste agevolazioni per gli armatori per la sistemazione logistica delle imbarcazioni così come scontistiche per la manutenzione presso il cantiere nautico Daddario Yachts.

La giornata di domenica sarà comunque possibile seguirla attraverso i canali social del Circolo Vela Argonauti e del Porto degli Argonauti.

La manifestazione velica è organizzata dal Circolo Vela Argonauti su delega della FIV (Federazione Italiana Vela) con il patrocinio della Fondazione Matera-Basilicata 2019, dell’APT Basilicata e del Comune di Pisticci, con la collaborazione dei circoli che si affacciano sullo Jonio lucano.

I prossimi appuntamenti per questa decima edizione sono: 14 novembre; 28 novembre; 12 dicembre; 30 gennaio; 27 febbraio; 26-27 marzo; 23-24 aprile.