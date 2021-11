Cassano delle Murge (Bari) -Il Reiki sulla Murgia 02/11/2021 L'associazione culturale Murgia Enjoy propone per domenica 7 novembre 2021 una nuova attività escursionistico-culturale per consentire ai partecipanti di conoscere, durante lo svolgimento di un percorso escursionistico, il Reiki e di provare i benefici di questa disciplina.

Il Reiki è un potente metodo di guarigione naturale energetico che prevede l'imposizione delle mani di un operatore qualificato sul corpo. È stato tramandato dagli inizi dell'800 da un monaco buddhista, Mikao Usui, dopo che si era ritirato per 21 giorni di preghiera e meditazione da alcuni monaci buddisti sulle montagne dell'Himalaya. È energia vitale che scorre, è prana, che deriva dalla nostra Sorgente Universale. È un metodo per sincronizzare ed energizzare i meridiani vitali e i punti dell'agopuntura nel corpo e per riequilibrare i Chackra. Mantiene benessere positivo, aiuta i processi di guarigione e a tenere la trasformazione mentale fisica emotiva e spirituale.

Ci ricorda che noi siamo tutti una cosa sola nel flusso della luce e ognuno di noi è unico, stupendo e individuale. Andriola Ida, il cui nome spirituale è Ida Andry Lilian, è un'operatrice Olistica del Reiki (metodo Usui giapponese/buddista) qualificata di III livello cristalloterapeuta, si occupa di artigianato producendo candele, unguenti e altre creazioni naturali ed è esperta di oli essenziali e piante.

Il percorso dell'attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.

L'incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il calendario associativo Murgia Enjoy e le leaflet di Puglia Village che danno diritto gratuitamente alla "Village Card" e ad un gadget Made in Puglia (attualmente sono disponibili bottigliette di olio pugliese) è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9:00 di domenica 7 novembre 2021.

Come da consolidata abitudine, al termine dell'attività i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di pranzare a partire da soli 9€ (bruschette, lasagna e bevanda) e di gustare il maxigelato Murgia Enjoy (ai gusti ricotta, fichi e mandorla) a soli 1,50€.

Al fine di limitare eventuali danni all'ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato dando priorità ai soci e a chi ha già partecipato alle iniziative associative. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, giubbotto, scorta d'acqua, abbigliamento comodo ed è indispensabile la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 328/3130450.

L'attività si svolgerà nel rispetto delle varie disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epimediologica da Covid-19, per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing e l'uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare i guanti per tutto il percorso.



Link evento Facebook: [url]https://www.facebook.com/events/1030524187727448/ [/url]