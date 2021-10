serie A2 maschile - Bcc Castellana Grotte, seconda trasferta stagionale a Motta di Livenza 29/10/2021 Seconda trasferta stagionale per la Bcc Castellana Grotte nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. La formazione allenata da Flavio Gulinelli, per la quarta giornata del torneo, infatti, sarà impegnata sul campo della HRK Motta di Livenza. Prima battuta domenica 31 ottobre 2021 alle ore 18 al PalaMare Walter Vicentini di Caorle (Ve).



Impegno tutt’altro che agevole per la Bcc Castellana Grotte che farà visita al team veneto allenato dal tecnico castellanese Pino Lorizio (ex della gara, per un anno assistente di Gulinelli in serie A1 nel 2012/2013, per due anni e mezzo head coach della New Mater Volley tra il 2016 e il 2018 con due promozioni di fila dalla B1 alla Superlega e una stagione piena proprio nel massimo campionato). Motta è attualmente la quarta forza del torneo con 6 punti, frutto di due vittorie e una sola sconfitta (maturata peraltro in trasferta sul difficile campo di Cuneo), è stata protagonista finora, da neopromossa, di un ottimo avvio di stagione e ha già dimostrato di essere capace di battere formazioni di rango come Siena e Brescia.

Castellana Grotte, da parte sua, arriva in Veneto con il forte entusiasmo dei tre successi consecutivi, ma anche con la consapevolezza di dover lavorare con attenzione e costanza per dare seguito e continuità alla striscia di risultati utili.



“Ci stiamo allenando bene, con la consapevolezza di doverci preparare al meglio per una sfida non banale - ha commentato il diesse della Bcc Castellana Grotte, Bruno De Mori - Sappiamo che a Caorle ci aspetta una partita difficile contro una squadra che ha iniziato benissimo questo campionato, che ha tanto entusiasmo e che vorrà dare un’ulteriore gioia ai propri tifosi”.



La sfida è un inedito assoluto per il campionato di serie A2. Zero confronti diretti, infatti, finora tra le due squadre. Uno, invece, l’ex della gara: Alessandro Arienti, lo scorso anno a Motta, in questa stagione a Castellana Grotte.

Saranno Michele Brunelli di Falconara Marittima (An) e Andrea Clemente di Parma i direttori di gara. Diretta streaming sul canale Youtube Volleyball World.