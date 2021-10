Immagine: © Chiara Giove Lecce - MAX RACING A MARANELLO: CINQUE RACING START A CACCIA DI TITOLI NELLA FINALE NAZIONALE RALLY CUP ITALIA 2021 29/10/2021 Il 30 e 31 ottobre al via del 41° Rally “Città di Modena” per il gran finale di stagione.

Continua la bella avventura in lungo ed il largo per l’Italia della scuderia Max Racing, pronta ad affrontare la Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia 2021, il 30 ed il 31 ottobre prossimi a Maranello, con una ambiziosa flotta di cinque equipaggi qualificati. Non sarà un’impresa facile imporsi su un esercito di 243 partecipanti, i migliori di tutte le nove zone italiane selezionati in 44 gare. Ovviamente, i concorrenti ‘bianco arancio’ ce la metteranno tutta per portare a casa il titolo.

Il 32enne di Brindisi Gabriele Bruno ed il 39enne leccese Giacomo Della Monaca saranno al volante della piccola Fiat Seicento abarth RS in corsa nella classe Racing Start 1.150.

Si apprestano a concludere una prima stagione strepitosa, su Peugeot 106 xsi, in Rs 1.4, i debuttanti Flavio Bagnoli, 28enne residente a Nociglia ed originario di Broni (Pavia), alla sua seconda gara dopo il positivo esordio al Molise, ed il suo giovane navigatore, di 19 anni, Matteo Bello di Ruffano (LE), che ha all’attivo quattro gare.

Nella combattuta Classe Racing Start 1.6, correranno a bordo di una Citroen Saxo Vts 16v, i 25enni Marco Manera, di Sternatia, e Giuseppe Corina, di Castrignano dei Greci, caricati a molla dalla conquista del titolo di zona ottenuto al Rally del Molise.

Al via della finalissima nazionale, come lo scorso anno, ci sarà il presidente della scuderia Massimiliano Centonze che, su Fiat grande Punto Abarth RacingStart 1.4Tb, non sarà coadiuvato alle note dal romano Nazzareno Rosa, con cui ha ottenuto la qualificazione ma impossibilitato a partecipare, al suo fianco avrà invece Gianmarco Manco, portacolori della scuderia Salento Motori.

Infine, nella Racing Start Plus 1600, su Peugeot 208 RS turbo, i colori della 7ma zona saranno rappresentati dal 38enne di Surbo Mauro Leo navigato dal leccese Marco Di Donfrancesco.

Il programma della manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Modena, inizierà sabato 30 ottobre, alle ore 8, con lo shakedown a Levizzano Rangone. Il passaggio per piazza Libertà a Maranello con partenza dal parco assistenza ad Urbesetto inizierà alle ore 16.0. La prima Prova Speciale “Barighelli” di 10,57 km, scatterà alle 16.50. Domenica 31 si disputeranno le restanti 6 prove speciali: “Ospitaletto” (11,98km con passaggi della prima vettura alle ore 8.34 ed alle 13.46); “Barighelli” (10,57 km - ore 9.33e 14.45) e “San Pellegrinetto” (10,44 km - ore 9.57 e 15.09). L’arrivo è fissato a partire dalle 17.16 sempre in Piazza Libertà.