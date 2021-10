Genova - Studenti della Piccinni di Bari vincono il Premio nazionale Federchimica per le scuole elementari 29/10/2021 Sul podio la scuola Piccinni di Bari



Venerdì 29 ottobre - Anche quest’anno, il Festival della Scienza di Genova ha ospitato la Cerimonia conclusiva della XXIV edizione del concorso “Premio Nazionale Federchimica Giovani – sezione chimica di base e plastica”, in modalità digitale.



Il concorso è stato realizzato da Assobase e PlasticsEurope Italia - le Associazioni di Federchimica che rappresentano il comparto industriale della chimica di base e delle materie plastiche -, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. La partecipazione all’edizione 2020-2021 del Premio è stata possibile grazie alla forte motivazione di insegnanti e studenti che, nonostante le difficoltà affrontate a causa dell’emergenza Covid-19, hanno deciso di concorrere lavorando anche attraverso la didattica a distanza.



Agli studenti della Scuola Niccolò Piccinni di Bari è stato assegnato il terzo premio per le scuole primarie di entrambe le sezioni del premio.



“Chimici under 9” è il nome del lavoro presentato per la sezione dedicata alla chimica di base. Una presentazione animata che riassume il percorso realizzato dagli studenti per approfondire la conoscenza della chimica anche attraverso collaborazioni con le sedi universitarie di Bari e Taranto.



“Le bolle di plastica. Plastica utile, utilissima” è il nome del video in cui i bambini, unici attori, raccontano l’importanza della plastica, in particolare durante la pandemia da Covid-19, per fronteggiare l’emergenza. Una vera ode alla plastica, alleata dell’uomo, urlata da 288 bambini.



I riconoscimenti sono andati ad altre 11 scuole del Paese, dalle provincie di Cremona, Latina, Lecco, Milano, Napoli, Padova, Roma, Teramo, che si sono distinte per avere realizzato manufatti, ricerche e approfondimenti, video e canzoni, sul tema della chimica di base e della plastica.

Tutti i lavori vincitori sono disponibili on-line.

Il bando della nuova edizione del concorso, realizzato con la Società Chimica Italiana, è disponibile sul sito https://www.federchimica.it.