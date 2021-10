LEVERANO (LE): AL VIA LA DUE GIORNI DI “NOVELLO IN FESTA” 30/10/2021 I vini delle quattro cantine del territorio, il cibo delle attività del centro e poi musica, spettacolo, convegni e visite guidate. Si accederà solo con green pass.





Taglio del nastro stasera alle ore 19.30 in piazza Fontana a Leverano (LE), per la XXIII edizione di Novello in Festa.



Le corti, le piazze, le viuzze del centro storico di Leverano si vestono a festa per il ritorno della rassegna dedicata al vino nuovo e all’autunno, una scommessa che segue lo stop, nel 2020, dovuto alla pandemia, voluta dalla Pro Loco Leverano, con il sostegno di Bcc Leverano e Gal Terra d’Arneo, insieme al Comune di Leverano.



Presente al taglio del nastro, oltre agli organizzatori, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci.



L’edizione 2021 sarà in totale sicurezza secondo la normativa vigente post Covid-19, e nell’ottica di un rilancio dell’attività vitivinicola del territorio - fiore all’occhiello e tra i settori trainanti dell’economia locale - e delle attività di ristorazione e somministrazione del centro storico che hanno risentito delle restrizioni legate al periodo pandemico. Si accederà solo con green pass, ragion per cui ci saranno controlli su 15 varchi.



Niente palco centrale e pagode di street food, al fine di evitare assembramenti. Gli artisti si esibiranno in maniera itinerante e il cibo, attraverso un mini percorso del gusto che segue il menù tipico stagionale, sarà appannaggio di tutte le attività di somministrazione del centro storico.









Il vino novello sarà quello delle quattro cantine di Leverano: Agricola dell’Arneo, Cantina Vecchia Torre, Conti Zecca e Tenuta Annibale, distribuito nei corner dedicati e posizionati nel cuore del borgo antico.



Questi tutti gli appuntamenti previsti nella due giorni:



• Tornano gli Ombrass.

Itineranti, per le vie, le piazze e le corti del centro storico porteranno il loro straordinario repertorio, rigorosamente inedito, che va dalle rumbe balcaniche al funk degli anni 70 fino a sensuali timbriche latin.



• "LA TRIBÙ DEI SEMPRE ALLEGRI" - Artisti di Strada del Salento.

SPIGA (Dario Cadei), Uno spaventapasseri in carne e ossa, un personaggio insolito per la strada. Un po' mimo e un po' clown. A tratti poetico e a tratti malinconico, ma anche onirico e soprattutto ironico, ispirato agli spaventapasseri della serie televisiva Worzel Gummidge.

MR THOMAS (Tommaso D'Acquino), Fachiro su vetri e Mangia&Sputa Fuoco. Unico il suo numero delle 100 fiammate con un solo sorso di acqua di fuoco.

KUKULÀ (Giuseppe Semeraro), Clown Giocoliere Fantasista Equilibrista.

JACK GAMBINO (Luca Pastore), Un clown giustiziere di strada con le sue infinite sorprese estratte dalla sua carrozzina.

ELENA COSTA MIME SHOW (Elena Costa), Un mimo poeticomico al femminile. A tratti minimalista, a tratti esplosiva.



• Torna anche la musica de Les Trois Lézards e dei Kalinka.



• Domenica 31 ottobre dalle 15.30 in piazza Roma a Leverano torneo di giochi antichi aperto a tutti e con iscrizione gratuita. Prenotazione obbligatoria al n.333.4681107.



• INGRANAGGI DI COMUNITÀ

Durante le giornate della rassegna, sarà avviata la sperimentazione del primo percorso di fruizione del patrimonio materiale e immateriale di Leverano a cura di Ingranaggi di Comunità: D'arte e scienza a Leverano. Sulle tracce di Girolamo Marciano e Geremia Re.

Punto di partenza del percorso sarà la Torre Federiciana, aperta dalle ore 18.30 fino alle 21.30.





Una mappa cartacea interattiva indicherà ai visitatori i diversi punti di interesse del percorso, dove saranno installati dei Qr-code per fruire i diversi contenuti multimediali realizzati sui due personaggi. Sarà possibile, negli orari stabiliti e su prenotazione, sperimentare il percorso con la guida di un accompagnatore, oppure fruirlo autonomamente ritirando presso la Torre Federiciana la mappa interattiva.

I visitatori saranno coinvolti nella valutazione del percorso attraverso un questionario di gradimento per raccogliere feedback e suggerimenti.



• I fili della vita dalle 18 alle 22, con un dolcissimo omaggio alle donne, alle creatività e alle mani laboriose delle nostre mamme, nonne e artiste di tutti i tempi presso la sede di Associazione Pro-Loco Leverano per riscoprire e amare gli antichi lavori tra arte, musica e poesia.



• Tra Cuore e Mente-Che cosa c’è di speciale nel vino di Leverano, ore 10, convegno in collaborazione con l’Università del Salento, appuntamento presso la sala conferenze della Bcc di Leverano in piazza Roma. Parteciperà la presidente del Consiglio regionale pugliese Loredana Capone.



• La voce di Francesca Savina, il 30 e 31 ottobre al Convento Santa Maria delle Grazie.



• Radici nell’arte, percorso di street art con realtà aumentata sabato ore 16.30, partenza dalla biblioteca di comunità.



• Volti e sapori dal mondo. È il nome della mostra del fotografo Francesco Congedo che potrete visitare sabato e domenica presso il convento Santa Maria delle Grazie.



• Sbandieratori di Oria.



• Cabaret con Andrea Baccassino.



Per tutta la giornata di oggi, annullate le strisce blu dei parcheggi