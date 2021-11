Bari - “CANTIERI EDILI E SICUREZZA SUL LAVORO”: UN PROGETTO PER LA SICUREZZA 02/11/2021 “CANTIERI EDILI E SICUREZZA SUL LAVORO”:

UN PROGETTO PER LA SICUREZZA



Parte da Bari il ciclo di seminari per diffondere la cultura della sicurezza nel settore dell’edilizia in tutta la regione.



Il prossimo 4 novembre si terrà a Bari alle ore 16,00, presso l’Hotel Excelsior in Via Giulio Petroni 15, il seminario “Cantieri edili e sicurezza sul lavoro”, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Inail regione Puglia, C.P.R.P., EdilScuola di Puglia ed EdilCassa di Puglia.



L’evento è il primo di un ciclo di seminari che avranno luogo su tutto il territorio regionale, volti a promuovere la cultura della sicurezza nei cantieri e a far maturare la consapevolezza dell’importanza di adottare comportamenti e procedure corrette sul lavoro.



L’edilizia, infatti, è un settore trainante per l’economia e rappresenta una fetta importante per i livelli occupazionali di tutta la regione, ancorché la micro dimensione aziendale media, la temporaneità dei siti produttivi e dei rapporti di lavoro, il notevole ricorso al subappalto e all’impiego dei lavoratori autonomi, la presenza sempre maggiore di lavoratori immigrati nonché di giovani con scarsa esperienza in attività di cantiere, spesso rendono difficile la prevenzione del fenomeno infortunistico. Obiettivo dei seminari è proprio quello di sensibilizzare lavoratori e imprenditori sui temi della sicurezza, attraverso interventi formativi mirati e la contestuale distribuzione di un manuale informativo multilingua, appositamente predisposto, che sintetizza le principali misure di sicurezza da adottare in cantiere.



Al seminario interverranno rappresentanti della Direzione regionale Inail Puglia, dello SPESAL, dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, del C.P.R.P., tecnici ed esperti del settore.



“Un’importante iniziativa di informazione – afferma Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia – che coinvolgerà tutto il territorio regionale e che aiuterà a diffondere, in un settore ad alto rischio infortunistico, la cultura della sicurezza. Per affrontare la complessità del fenomeno infortunistico è imprescindibile, infatti, favorire la creazione di un sistema reticolare e sinergico tra tutti i soggetti che, nei propri ambiti di competenza, si adoperano per rendere il mondo del lavoro un mondo più sicuro.”.



“Il bilancio infortunistico degli ultimi mesi – afferma Ugo Poli, Presidente del C.P.R.P.- evidenzia una riduzione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il progetto, promosso da Inail e C.P.R.P., intende stimolare un dibattito tra i principali attori del sistema della sicurezza e favorire la diffusione della cultura della prevenzione, superando i limiti della diversità linguistica, e garantendo una diffusione trasversale ed universale delle misure di sicurezza da adottare nei cantieri edili”.



“Il sindacato è da tempo in prima linea per il contrasto agli infortuni sul lavoro – dichiara Salvatore Bevilacqua, Vice Presidente del C.P.R.P. - un fenomeno in preoccupante ascesa, e per la tutela della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Un impegno che continua in sinergia con il C.P.R.P., Inail, EdilScuola ed Edilcassa di Puglia grazie a un ulteriore strumento a nostra disposizione per diffondere, anche tra i lavoratori di origine straniera, la cultura della sicurezza e rendere i posti di lavoro luoghi di vita e non di morte”.